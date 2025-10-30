Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Tuyên bố chung:

1. Trải qua hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và sau 15 năm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược thiết lập năm 2010, Việt Nam và Vương quốc Anh đã xây dựng được một mối quan hệ đối tác vững mạnh và lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.

2. Nhân chuyến thăm chính thức của Ngài Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tới Vương quốc Anh từ ngày 28 đến 30 tháng 10 năm 2025 theo lời mời của Ngài Keir Starmer, Thủ tướng Vương quốc Anh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo đó tăng cường hợp tác trên 06 trụ cột chính.

I. Tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh

3. Hai bên cam kết củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và các địa phương của Việt Nam với các cơ quan chức năng của Anh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đối thoại Biển, cũng như mở rộng hoặc xây dựng các cơ chế hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chuyên ngành.

4. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan và Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giám sát lập pháp và các công tác của Quốc hội; thúc đẩy giám sát và phối hợp giám sát triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết giữa hai nước; tăng cường tham vấn, chia sẻ quan điểm và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất.TTXVN)

5. Phù hợp với tầm nhìn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và Vương quốc Anh đã nhất trí tăng cường nhân sự ngoại giao tại các cơ quan đại diện của mỗi bên nhằm thúc đẩy và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, phù hợp với Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao và Công ước Viên về Quan hệ Lãnh sự. Hai bên cam kết đáp ứng kịp thời các đề nghị phê duyệt ngoại giao đối với các vị trí mới và hiện có theo quy định pháp luật của hai bên. Đồng thời, hai bên cũng nhất trí phối hợp hướng tới việc cải tạo Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, và nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, bao gồm các diễn đàn liên nghị viện. Hai bên cam kết đóng vai trò cầu nối giữa Vương quốc Anh, ASEAN và các quốc gia thành viên; thúc đẩy liên kết giữa Vương quốc Anh và tiểu vùng Mekong; hỗ trợ xây dựng một Cộng đồng ASEAN kiên cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm đóng vai trò nòng cốt trong cấu trúc khu vực. Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả Tuyên bố chung ASEAN-Anh về Kết nối; hoan nghênh việc triển khai mạnh mẽ Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026, đồng thời nhất trí sớm khởi động xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2026-2030.

7. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh tại khu vực cũng như đóng góp của Vương quốc Anh đối với ASEAN và hợp tác khu vực, đồng thời ủng hộ việc Vương quốc Anh tăng cường tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực, tiểu vùng và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

8. Hai bên hoan nghênh hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng hiện có về các lĩnh vực cùng quan tâm bao gồm: trao đổi đoàn, hợp tác công nghiệp và đối tác công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, bản đồ địa không gian và thủy đạc.

9. Hai bên cam kết hợp tác an ninh hàng hải và chia sẻ những kinh nghiệm hay về các sáng kiến nhận thức hàng hải và các chiến lược an ninh hàng hải. Hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tàu hải quân hai nước thăm cảng lẫn nhau phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, an toàn hàng hải và trao đổi nghiệp vụ giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển hai nước.

10. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác an ninh hàng hải, nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ an ninh hàng hải thông qua đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác đa phương về an ninh hàng hải giữa Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan liên quan của Chính phủ Anh.

11. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác sâu hơn giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia (HM Revenue and Customs) và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA); đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin và nâng cao năng lực trong phòng, chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, bao gồm tội phạm di cư.

12. Hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy thảo luận về chia sẻ hồ sơ tội phạm và vấn đề dẫn độ; đồng thời trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh mạng, an toàn thông tin và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

13. Hai bên sẽ nỗ lực hoàn tất thủ tục nội bộ liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm mạng, với nhận thức rằng việc Công ước sớm có hiệu lực sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực này.

14. Hai bên nhất trí thiết lập Đối tác Di cư Tăng cường nhằm giảm thiểu tình trạng di cư bất hợp pháp và đẩy nhanh việc hồi hương người di cư trái phép, với các biện pháp mới bao gồm ứng dụng chia sẻ dữ liệu sinh trắc học trong quá trình xác minh, đẩy nhanh quá trình cấp giấy tờ, cam kết tăng cường hợp tác triệt phá các mạng lưới tội phạm liên quan đến nhập cư và tăng cường truyền thông răn đe.

II. Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính

15. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế - một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, bao trùm và bền vững, đồng thời ủng hộ một hệ thống thương mại quốc tế minh bạch và dựa trên luật lệ. Hai bên cam kết hợp tác nhằm thúc đẩy và tăng cường thương mại, đầu tư trên cơ sở không phân biệt đối xử và cùng có lợi.

16. Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và cởi mở tại cả hai nước, dỡ bỏ các rào cản tiếp cận thị trường và thúc đẩy thương mại hai chiều thông suốt giúp doanh nghiệp hai bên yên tâm xuất khẩu và đầu tư.

17. Chính phủ hai bên sẽ duy trì đối thoại cởi mở và xây dựng thông qua Ủy ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại chung Việt Nam-Vương quốc Anh (JETCO), là cơ chế nhằm tháo gỡ các rào cản mà doanh nghiệp hai nước gặp phải trong quá trình mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư. Hai bên sẽ tích cực tăng cường hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, cũng như hướng tới thiết lập một cơ chế đối thoại kinh doanh thường niên giữa các lãnh đạo doanh nghiệp Anh và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

18. Hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai và rà soát hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) cũng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nội dung hợp tác bao gồm tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường thông qua việc dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ của nhau, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giảm chi phí phát sinh, thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc tận dụng thế mạnh của mỗi nền kinh tế phù hợp với pháp luật cả hai nước, và khuyến khích thương mại số nhằm thích ứng với các công nghệ mới trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối hơn.

19. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền lao động được quốc tế công nhận dựa trên Tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại Nơi Làm việc.

20. Là các thành viên của Hiệp định CPTPP, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy tiến trình Rà soát Tổng thể và ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục mở rộng hiệp định này.

21. Hai bên hoan nghênh việc ký Hiệp định Hợp tác và Hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (tên đầy đủ là Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan).

22. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng lương thực nhằm bảo đảm an ninh lương thực khu vực và toàn cầu; nhất trí tăng cường hợp tác thương mại nông nghiệp theo hướng minh bạch, rõ ràng, hiệu quả, thúc đẩy vấn đề tiếp cận thị trường. Hai bên nhất trí tiếp cận các đàm phán tương lai về cải cách nông nghiệp trong khuôn khổ WTO trên tinh thần hợp tác và xây dựng.

23. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phát triển các Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bao gồm thông qua khuôn khổ Đối tác về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam-Anh. Sáng kiến này sẽ tận dụng kinh nghiệm của Vương quốc Anh với vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu và trung tâm thị trường vốn xanh, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp. Thông qua trao đổi tri thức, hai bên sẽ chia sẻ chính sách, cách tiếp cận pháp lý và kinh nghiệm quản lý hệ thống tài chính; thúc đẩy phát triển thị trường vốn, công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh và bảo hiểm.

24. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thông qua việc huy động tài chính xanh để thúc đẩy tăng trưởng xanh, ít phát thải, và phối hợp chia sẻ chuyên môn và triển khai các công cụ tài chính xanh tại Việt Nam, bao gồm thông qua việc khởi động Đối tác Tài chính Xanh Việt Nam-Anh. Hai bên cam kết loại bỏ các rào cản thể chế để khu vực tư nhân đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh và thương mại bền vững.

25. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về tài chính thương mại thông qua việc thiết kế và triển khai các cơ chế tài chính thương mại minh bạch, hiệu quả và bền vững. Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về hệ thống đăng ký tài chính thương mại và tận dụng chương trình tín dụng xuất khẩu của UK Export Finance (UKEF), với tổng hạn mức hỗ trợ lên tới 5 tỷ bảng Anh dành cho các khoản đầu tư tiềm năng tại Việt Nam. Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất.TTXVN)

III. Tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế

26. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhận thức đây là những động lực then chốt cho phát triển bền vững và bao trùm. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc định hình tương lai, cũng như cam kết ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với những giá trị phổ quát hòa bình, tự do và trách nhiệm.

27. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, tăng trưởng xanh và công nghệ đột phá; thúc đẩy chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ thông qua các dự án hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp của hai bên.

28. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng và tác động lâu dài của chuyển đổi số đối với các quốc gia, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong xây dựng chính sách và triển khai các sáng kiến chung trong lĩnh vực này.

29. Hai bên cam kết thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân, đồng thời xây dựng các hệ thống y tế hiệu quả, bền vững và kiên cường. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi chuyên gia, đối thoại chính sách và các dự án hợp tác chung về an ninh y tế toàn cầu, kháng kháng sinh (AMR), cũng như nâng cao năng lực phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm và vấn đề già hóa dân số, trên cơ sở cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health). Hai bên cũng thống nhất làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực y tế số, mở rộng hợp tác về phúc lợi động vật, đồng thời mở rộng thương mại và đầu tư trong lĩnh vực y tế và khoa học đời sống, tập trung vào dược phẩm, dịch vụ lâm sàng, công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng.

IV. Hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh

30. Hai bên tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, công bằng và bền vững nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, phù hợp với các cam kết quốc tế và ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia, được hỗ trợ bởi các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) tham vọng, đã được điều chỉnh. Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ ưu tiên các mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt thông qua việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) dành cho Việt Nam, với sự tham gia và phối hợp tích cực của Vương quốc Anh trong Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG). Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ tạo thuận lợi cho việc huy động nguồn lực tài chính công và tư phục vụ các mục tiêu khí hậu, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả hướng tới phát triển bền vững.

31. Hai bên nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Năng lượng Sạch Việt Nam-Anh giữa Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan liên quan của Vương quốc Anh, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế phát thải các-bon thấp và có khả năng chống chịu cao ở cả hai nước; hỗ trợ triển khai các dự án trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); mở rộng hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, giảm dần điện than, và nâng cấp hạ tầng lưới điện; tạo cơ hội cho doanh nghiệp Vương quốc Anh đầu tư vào điện gió ngoài khơi và năng lượng sạch tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp xanh ở cả hai nước; gỡ bỏ các rào cản pháp lý và quy định cản trở quá trình chuyển đổi xanh, phù hợp với quy trình pháp lý của Việt Nam và Vương quốc Anh; tăng cường phối hợp liên bộ để triển khai hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi xanh chung; đồng thời thúc đẩy việc làm xanh và bao trùm, phát triển đô thị bền vững thông qua giao thông xanh và tiết kiệm năng lượng.

32. Nhận thức được những tác động kinh tế, xã hội, môi trường và di cư do biến đổi khí hậu gây ra, Việt Nam và Vương quốc Anh nhất trí thúc đẩy Bản ghi nhớ về Đối tác Khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO) nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý rủi ro khí hậu; hỗ trợ lồng ghép các mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển ngành và huy động tài chính giảm thiểu rủi ro thiên tai thông qua Quan hệ Đối tác Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai; thúc đẩy hợp tác trong các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như phát triển thị trường các-bon rừng của Việt Nam hướng tới triển khai hiệu quả.

33. Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Song song với việc Việt Nam triển khai các biện pháp chính sách cần thiết, Vương quốc Anh cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm cho Việt Nam thông qua các sáng kiến ODA phù hợp với ưu tiên phát triển xanh của cả hai nước, cũng như trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch, tài chính xanh, thị trường các-bon, phát triển đô thị, giao thông và hạ tầng xanh, quản lý nguồn nước xuyên biên giới, bảo vệ môi trường biển, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và ngành thủy sản bền vững.

V. Tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác

34. Hai bên cam kết bảo vệ và đảm bảo an toàn cho du khách và trú nhân của Việt Nam và Vương quốc Anh tại mỗi nước, thông qua việc tuân thủ các cam kết trong khuôn khổ Công ước Viên về Quan hệ Lãnh sự, phù hợp với pháp luật quốc gia.

35. Việt Nam và Vương quốc Anh khẳng định giáo dục và đào tạo là trụ cột của tăng trưởng bền vững và phát triển con người; hoan nghênh việc ký kết Ý định thư và nhất trí tiếp tục phối hợp hướng tới việc gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục trong thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi học thuật và khuyến khích việc thiết lập các chương trình liên kết mới, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và trung học thông qua trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không-vũ trụ.

36. Vương quốc Anh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học Việt Nam vào năm 2035 và nâng cao phát triển nhân tài thông qua hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo và trường học Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh các cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh thành lập chi nhánh và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích tăng cường hợp tác giáo dục xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

37. Hai bên nhất trí khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông; phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật tại mỗi nước; tạo thuận lợi cho các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực thế mạnh của nhau; hoan nghênh những đóng góp, vai trò của cộng đồng người dân hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

38. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận đóng góp quan trọng của Hội đồng Anh đối với quan hệ song phương trong các lĩnh vực như giao lưu văn hóa và giáo dục. Hai bên sẽ hợp tác để Hội đồng Anh tiếp tục phát huy những đóng góp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

39. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các địa phương; khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức khởi động Quan hệ Đối tác Thành phố với Thành phố giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng đô thị Liverpool, thể hiện tình hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia và các thành phố của hai nước.

40. Việt Nam và Vương quốc Anh cùng ghi nhận những đóng góp quý báu của các tổ chức phi chính phủ (NGO) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vai trò của các tổ chức này trong việc hỗ trợ nỗ lực của hai nước nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc.

41. Hai bên tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Hai nước sẽ tiếp tục đối thoại chân thành, thẳng thắn và xây dựng thông qua các cơ chế đa phương, bao gồm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR). Hai bên sẽ hợp tác thực thi các công ước quốc tế về quyền con người mà hai nước là thành viên, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm hay về lập pháp chống phân biệt đối xử. Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội bao trùm, coi trọng và bảo đảm cơ hội bình đẳng và tôn trọng quyền con người của mọi người dân, không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

VI. Tăng cường phối hợp về các đề khu vực và quốc tế

42. Hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trên toàn cầu, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về một trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

43. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Vương quốc Anh và Tiểu vùng Sông Mê Công, đặc biệt với Ủy hội Sông Mekong, trong các lĩnh vực phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước bền vững và tài chính xanh.

44. Hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp tại các điểm nóng địa chính trị toàn cầu; kêu gọi chấm dứt bạo lực, bảo vệ thường dân, đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở phù hợp với luật pháp quốc tế; ủng hộ các nỗ lực quốc tế thúc đẩy đối thoại, hoà giải, tìm kiếm giải pháp hoà bình, toàn diện, bền vững cho các cuộc khủng hoảng; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững phù hợp với luật pháp quốc và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.

45. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam và Vương quốc Anh tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia.

46. Việt Nam và Vương quốc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên liên quan ở Trung Đông tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn; kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và lên án mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước như con đường duy nhất để bảo đảm nền hòa bình công bằng và bền vững cho cả Israel và Palestine, cũng như duy trì ổn định trong khu vực.

47. Hai nước tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển và đại dương, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); kêu gọi các nước trong khu vực thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC) và ủng hộ các nỗ lực hiện thời nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực tế và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

48. Căn cứ nội dung của Tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao hai nước có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng kế hoạch hành động chung nhằm triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên./.

