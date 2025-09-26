Kinh tế

Tỷ giá ngày 26/9: Ngân hàng thương mại giảm giá mua vào đồng USD

Tỷ giá USD và nhân dân tệ ngày 26/9 giảm tại nhiều ngân hàng, trong khi tỷ giá trung tâm của VND/USD tăng nhẹ, ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)
Tỷ giá ngày 26/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD ghi nhận biến động giảm ở chiều mua vào nhưng tăng nhẹ ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá với nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tiếp tục giảm.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 26/9 niêm yết mức 25.194 VND/USD, tăng 3 đồng so với sáng 25/9.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 26/9 là 26.454 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.934 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đứng yên mức 23.982 - 26.400 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 30 sáng 26/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.213-26.453 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 17 đồng đối với chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với sáng 25/9.

Cùng xu hướng, tỷ giá USD ngày 26/9 tại BIDV ở mức 26.215-26.453 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 25 đồng đối với chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra.

Đối với nhân dân tệ, Vietcombank giảm đồng loạt 4 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua, xuống còn 3.643-3.759 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tương tự tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ giảm 7 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, hiện là 3.659-3.741 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

