Ủy ban châu Âu đề xuất đơn giản hóa quản trị kinh tế

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 2/10 đã công bố các đề xuất nhằm sửa đổi một số quy tắc quản trị kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), hướng tới giảm bớt gánh nặng hành chính, đảm bảo tính nhất quán và nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các quốc gia thành viên. Đây được coi là bước tiếp nối của cuộc cải cách toàn diện vừa được thực hiện vào tháng 4/2024.

Các đề xuất mới tập trung vào việc hợp lý hóa luật pháp và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ những yêu cầu trùng lặp, giúp các cơ quan quản lý quốc gia tiết kiệm thời gian và tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ quan trọng khác.

Ủy ban đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến biện pháp trừng phạt tài chính và Kế hoạch Ngân sách Dự thảo, nhằm đồng bộ hóa với Hiệp định Ổn định và Tăng trưởng đã được cải cách, loại bỏ các bất nhất, đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt nghĩa vụ báo cáo.

Bên cạnh đó, các đề xuất cũng tăng cường giám sát đối với những quốc gia thành viên khu vực đồng euro đang gặp khó khăn về tài chính. Giám sát tăng cường sẽ được áp dụng khi hỗ trợ tài chính phòng ngừa yêu cầu các biện pháp mới, đảm bảo tập trung vào những rủi ro chính. Giám sát sau chương trình cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn theo mức độ rủi ro trả nợ, đồng thời tránh trùng lặp với các cơ chế giám sát khác.

Đối với các quốc gia ngoài khu vực đồng euro, EC đề xuất đơn giản hóa cơ chế hỗ trợ cán cân thanh toán. Trước đây, EU sử dụng cơ chế “back-to-back”, theo đó mỗi khoản vay phải gắn trực tiếp với một khoản chi cụ thể, giải ngân từng phần theo hợp đồng riêng, minh bạch nhưng cứng nhắc và tốn kém.

Ủy ban muốn thay thế bằng phương thức đa dạng hóa, cấp khoản hỗ trợ tổng thể và linh hoạt phân bổ theo nhu cầu thực tế, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian giải ngân. Phương pháp này đã được áp dụng thành công trong các chương trình như Hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine và NextGenerationEU.

Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế và năng suất, Valdis Dombrovskis nhấn mạnh: sáng kiến này thể hiện cam kết của EU trong việc giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và loại bỏ những yêu cầu báo cáo không cần thiết, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thành viên tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực trọng yếu, duy trì tài chính công lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định tài chính.

Những đề xuất vừa được công bố được đánh giá là bước đi quan trọng trong nỗ lực hoàn thiện khung quản trị kinh tế của EU, giúp luật pháp minh bạch, đơn giản hơn, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả tài chính, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thành viên vượt qua những khó khăn kinh tế, hướng tới một nền kinh tế EU ổn định và bền vững./.

