Việt Nam là điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn của doanh nghiệp Đức

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cho biết Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức.

Những yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này gồm: lực lượng lao động có tay nghề, môi trường đầu tư ngày càng cởi mở, cùng thị trường nội địa không ngừng mở rộng.

Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng đầu tư cũng như sự phát triển của các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.

Hoạt động đầu tư của Đức tăng tốc sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và đặc biệt sôi động kể từ khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được sửa đổi vào năm 2015.

Tính đến nay đã có 576 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn điều chỉnh đạt 3,7 tỷ USD, tạo ra ít nhất 50.000 việc làm trên cả nước.

Dù Đức nổi tiếng toàn cầu về sản xuất công nghiệp chất lượng cao, song thực tế tại Việt Nam cho thấy phần lớn vốn đầu tư là từ lĩnh vực dịch vụ, thay vì sản xuất.

Gần 50% số dự án đầu tư tại Việt Nam tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, bao gồm tư vấn, dịch vụ gia công quy trình kinh doanh (thuê bên thứ ba thực hiện các quy trình kinh doanh) và gia công công nghệ thông tin (BPO/ITO), cũng như logistics.

Với kim ngạch thương mại song phương đạt 16-18 tỷ USD/năm, nhiều doanh nghiệp Đức đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực thương mại máy móc, hóa chất và thực phẩm, là những ngành hưởng lợi từ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng đang phát triển của Việt Nam.

BPO/ITO ngày càng trở thành mảng hấp dẫn nhờ chi phí lao động cạnh tranh, đi kèm lực lượng kỹ sư chất lượng cao. Tới nay đã có 71 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, tập trung vào phát triển phần mềm và xử lý dữ liệu.

Digi-Texx là doanh nghiệp lớn nhất với hơn 1.500 nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bosch hiện cũng có 4.000 nhân sự trong mảng công nghệ và kỹ thuật.

Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến số một, chiếm hơn 50% tổng số doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, và tới 75% trong số các hoạt động bán hàng/dịch vụ tập trung tại đây.

Là đầu tàu phát triển kinh tế của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh được coi là thị trường trọng yếu và là cửa ngõ đầu tiên khi doanh nghiệp Đức gia nhập Việt Nam.

Hà Nội đứng thứ hai, trong khi Đồng Nai và khu vực lân cận Thành phố Hồ Chí Minh là lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động sản xuất.

Hơn một nửa các doanh nghiệp đầu tư Đức đến từ 3 bang công nghiệp trọng điểm là Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen và Bayern, đều là những trung tâm kinh tế lớn của nước Đức.

Trong giai đoạn 2025-2026, quan hệ đầu tư giữa Đức và Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA).

EVFTA đã và đang tạo nền tảng pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp Đức được hưởng ưu đãi thuế quan, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Đức, vốn đi đầu trong công nghệ năng lượng tái tạo, hiệu suất cao và bảo vệ môi trường.

Xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang tạo thêm lợi thế để doanh nghiệp Đức mở rộng cơ sở sản xuất và tìm kiếm nguồn cung ứng mới.

Lực lượng lao động trẻ, năng động, cùng chính sách khuyến khích hợp tác giáo dục nghề nghiệp giúp Việt Nam trở thành điểm đến bền vững cho đầu tư dài hạn.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Đức góp phần nâng cao chất lượng nhân lực thông qua mô hình đào tạo kép và chuyển giao tri thức.

Đức hiện nằm trong nhóm nhà đầu tư châu Âu tích cực nhất tại Việt Nam, với sự hiện diện mạnh mẽ trong cả lĩnh vực dịch vụ lẫn sản xuất. Doanh nghiệp Đức không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn cả công nghệ, kinh nghiệm quản trị và tiêu chuẩn toàn cầu, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.

Trong những năm tới, với bối cảnh EVFTA, chiến lược tăng trưởng xanh và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tiềm năng mở rộng hợp tác đầu tư Đức-Việt được đánh giá rất khả quan./.

