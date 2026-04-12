Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét tại Cúp Kickboxing thế giới 2026

Ngày 12/4, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam thông tin, Đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đậm nét khi giành vị trí thứ 3 toàn đoàn tại Cúp Kickboxing thế giới 2026.

Thành tích 32 huy chương Vàng, 33 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng đã cho thấy bước tiến vượt bậc cả về lực lượng lẫn chất lượng chuyên môn của Kickboxing Việt Nam.

Cúp Kickboxing thế giới 2026 diễn ra từ ngày 5-12/4 tại Thái Lan, có sự góp mặt của 980 võ sĩ, đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ nhà Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Uzbekistan.

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Vũ Đức Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, cùng 15 huấn luyện viên và 52 vận động viên.

Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh đánh giá: Kết quả đạt được là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương cũng như tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình của vận động viên. Việc tham dự giải đấu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và địa phương giúp giảm áp lực ngân sách, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bộ môn Kickboxing Việt Nam.

Mùa giải năm trước, Đội tuyển Việt Nam chỉ tham dự với 33 vận động viên và giành 4 huy chương Vàng, thì năm nay lực lượng đã được nâng lên 52 võ sỹ, đồng thời số huy chương đạt được tăng mạnh. Thành tích này càng có ý nghĩa khi giải đấu năm nay quy tụ hầu hết các vận động viên mạnh trên thế giới, với mức độ cạnh tranh rất cao.

Trên sàn đấu, các võ sỹ Việt Nam khẳng định phong độ và đẳng cấp với các màn thi đấu ấn tượng. Những cái tên như Triệu Phương Thủy, Nguyễn Thị Hoài Nhi đều thể hiện sự ổn định và bản lĩnh trong các trận đấu quan trọng, góp phần vào thành tích chung của toàn đội.

Đáng chú ý, ở mùa giải năm nay, lần đầu tiên Kickboxing Việt Nam có vận động viên tham gia nội dung quyền, đòi hỏi kỹ thuật, sự chính xác và tính nghệ thuật cao. Ngay ở lần đầu góp mặt, các võ sỹ Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành 2 huy chương Vàng của vận động viên Vương Hiền Hào và Trương Tấn Lộc (đơn vị Cần Thơ). Đây là bước đi quan trọng, mở ra hướng phát triển mới cho Kickboxing Việt Nam bên cạnh các nội dung đối kháng truyền thống.

Trưởng bộ môn Kickboxing - Khun Khmer thành phố Cần Thơ Hồ Thanh Liêm thông tin, sau giải Vô địch thế giới tại Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) năm 2025, đơn vị đã chủ động đầu tư cho nội dung quyền bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tám vận động viên được tập trung huấn luyện chuyên sâu, hai tấm huy chương Vàng tại giải lần này là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị bài bản đó.

Có thể thấy, từ sự gia tăng về số lượng vận động viên, thành tích đến việc mở rộng nội dung thi đấu, Kickboxing Việt Nam đang phát triển toàn diện và có chiều sâu. Thành công tại Cúp Kickboxing thế giới 2026 là tín hiệu tích cực cho chặng đường dài phía trước.

Với nền tảng đã được củng cố và những bước tiến rõ rệt, Kickboxing Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế, hướng tới những mục tiêu cao hơn, đặc biệt là tại các giải đấu khu vực và châu lục./.

