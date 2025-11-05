Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO

Việt Nam được tín nhiệm tái bầu làm Phó Chủ tịch UNESCO tại kỳ họp thứ 43, thể hiện vị thế và đóng góp tích cực của quốc gia trong tổ chức toàn cầu.

Tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại Samarkand (Uzbekistan), Việt Nam được các quốc gia thành viên tín nhiệm tái bầu làm Phó Chủ tịch Kỳ họp.

Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại 2 Kỳ họp liên tiếp lần thứ 42 và 43 thể hiện vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và khả năng điều hành của Việt Nam trong khuôn khổ UNESCO.