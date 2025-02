Việt Nam và Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/2, “Nhóm công tác triển khai Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc (Vietnam-Korea Plus Joint Working Group)” đã tổ chức cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 với trọng tâm thảo luận là các biện pháp mở rộng hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp này, phía Hàn Quốc có sự tham dự của Cục trưởng Hợp tác Thương mại Kim Jong Cheol, trong khi phía Việt Nam có Vụ trưởng Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương Việt Nam) Đỗ Quốc Hưng.

Hai bên đã xem xét tình hình thương mại, đầu tư và trao đổi ý kiến về các vấn đề kinh tế gần đây như tác động từ việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và tình trạng dư cung toàn cầu.

Ngoài ra, các quan chức hai bên cũng thảo luận về các kế hoạch hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác về xây dựng nhà máy điện hạt nhân và giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp.

Theo Cục trưởng Kim Jong Chul, với việc chính quyền mới của Tổng thống Trump lên nắm quyền, tình hình toàn cầu đang có xu hướng ngày càng bất ổn hơn, do đó việc mở rộng hợp tác kinh tế hướng tới tương lai với Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhân kỷ niệm 10 năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA), hai bên cần cùng nhau hợp tác tích cực hơn nữa để mở rộng thương mại và đầu tư.

Trong khi đó, Vụ trưởng Đỗ Quốc Hưng cho rằng Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và Việt Nam luôn mong muốn có thể cùng phát triển với Hàn Quốc. Phía Việt Nam sẽ quan tâm xem xét và lưu ý những khó khăn mà các công ty Hàn Quốc đang gặp phải tại Việt Nam.

Nhóm công tác triển khai Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc là một cơ chế hợp tác để chính phủ, Bộ Thương mại và các tổ chức hỗ trợ thương mại của cả hai nước thảo luận về các cách thức mở rộng thương mại và đầu tư nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 – mục tiêu đã được lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam thông qua hồi năm 2022. Nhóm trên đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 9/2023./.

