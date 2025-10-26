Việt Nam và Singapore nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi

Chiều 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng lần đầu tiên chính thức gặp người đồng cấp Singapore trên cương vị mới và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore nói chung, hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước bước tiến đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc và đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất xây dựng Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore để ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước nhân dịp này, tạo phương hướng phát triển quan hệ song phương toàn diện hơn cho giai đoạn 5 năm tới.

Hài lòng trước tiến triển trong hợp tác kinh tế, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương hiện có, thiết lập các cơ chế hợp tác mới, nhất là kênh Đảng; chú trọng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các kết quả đạt được tại các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, nhất là Đối tác Kinh tế Xanh-Kinh tế Số, Hiệp định kết nối kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ hai xanh hơn, thông minh hơn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực quan trọng khác như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thành phố thông minh; khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai Bộ trưởng nhất trí cùng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, tiếp tục hỗ trợ, phối hợp lập trường giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có phối hợp bảo đảm lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đảm bảo thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn phía Singapore đã viện trợ khẩn cấp dưới nhiều hình thức, gồm cả nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân một số tỉnh thành miền Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt./.

