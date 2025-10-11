Vòng loại World Cup 2026: Đức lên ngôi đầu, Pháp gần có vé dự vòng chung kết

Các đội bóng được đánh giá cao hơn đều đã giành được chiến thắng ở loạt trận thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra đêm 10 và rạng sáng 11/10.

Đức leo lên ngôi đầu bảng

Sau cú sốc ngày ra quân, Đội tuyển Đức đang thiết lập lại trật tự của bảng A bằng những chiến thắng thuyết phục.

Ở lượt trận thứ 3, đoàn quân của Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã dễ dàng đánh bại Luxembourg 4-0 trong cuộc chạm trán tại PreZero Arena.

David Raum, Joshua Kimmich (cú đúp) cùng Serge Gnabry thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội chủ nhà.

David Raum khởi đầu cho chiến thắng của Đức bằng cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vòng qua hàng rào rồi găm vào góc gần khung thành.

8 phút sau, Đội tuyển Đức lại có lợi thế lớn khi đội khách chỉ còn 10 người trên sân và được đá phạt đền sau khi Dirk Carlson dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Joshua Kimmich dễ dàng đánh bại thủ thành Anthony Moris để nhân đôi cách biệt cho Die Mannschaft.

Chơi hơn người, đoàn quân của Julian Nagelsmann gia tăng sức ép trước khi có thêm hai bàn thắng nữa ở đầu hiệp 2 của Serge Gnabry và Joshua Kimmich để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0.

Kết quả này giúp Đội tuyển Đức chính thức leo lên ngôi đầu bảng A với 6 điểm sau ba lượt trận, bằng điểm với Bắc Ireland và Slovakia.

Cũng ở loạt trận này, Bắc Ireland đã vượt qua Slovakia với tỷ số 2-0 sau tình huống David Strelec bên phía Slovakia phản lưới nhà và bàn thắng của Trai Hume.

Theo lịch thi đấu, tại lượt trận thứ tư bảng A, Đức sẽ làm khách trên sân của Bắc Ireland, trong khi Slovakia tiếp đón Luxembourg trên sân nhà.

Pháp tiến gần đến tấm vé dự World Cup 2026

Đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng D bằng những chiến thắng liên tiếp.

Ở lượt trận thứ 3 bảng D, đoàn quân của Didier Deschamps không quá khó khăn để đánh bại đối thủ yếu nhất bảng Azerbaijan 3-0.

Pháp đã rất gần tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026. (Nguồn: Gallo Images)

Kylian Mbappe tiếp tục lập công với bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 và kiến tạo cho Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt sau 69 phút thi đấu.

Sau đó, người vào thay Mbappe là Florian Thauvin cũng tỏa sáng với bàn thắng ấn định kết quả 3-0 cho "Gà trống."

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Pháp duy trì mạch toàn thắng tại bảng D để tiến gần hơn đến tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Cùng giờ với trận này, Ukraine đã đánh bại Iceland sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn 5-3. Ruslan Malinovskyi (cú đúp), Oleksii Gutsuliak, Ivan Kalyuzhnyi và Oleh Ocheretko là những người ghi bàn giúp Ukraine chiến thắng.

Sau ba lượt trận, Đội tuyển Pháp đang có trong tay 9 điểm (hiệu số +6), nhiều hơn Ukraine 5 điểm, hơn 4 điểm so với Iceland và hơn Azerbaijan đến 8 điểm.

Pháp thậm chí sẽ giành vé dự World Cup 2026 ngay vòng đấu tiếp theo nếu họ đánh bại Iceland trong khi Ukraine bất ngờ mất điểm trước Azerbaijan.

Bỉ bất lực trước North Macedonia

Dù được đánh giá cao hơn song Đội tuyển Bỉ đã không thể có được chiến thắng trước Bắc Macedonia sau hai lần chạm trán tại bảng J vòng loại World Cup 2026.

Sau trận hòa 1-1 tại Toše Proeski Arena, Đội tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Bắc Macedonia cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà ở lượt về.

Tại Planet Group Arena, Kevin De Bruyne và các đồng đội thi đấu áp đảo đối thủ khi kiểm soát bóng lên đến 70% và tung ra số cú sút vượt trội hoàn toàn so với Bắc Macedonia.

Tuy nhiên, Đội tuyển Bỉ vẫn hoàn toàn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối thủ, qua đó ngậm ngùi giành 1 điểm trên sân nhà.

Với kết quả này, Bỉ vẫn chưa thể vượt qua Bắc Macedonia và khiến cho cục diện của bảng J khá căng thẳng khi mà khoảng cách giữa các đội cạnh tranh không quá lớn.

Bỉ không thể thắng Bắc Macedonia sau hai lần đối đầu.

Sau 6 lượt trận, Bắc Macedonia đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn Bỉ và Xứ Wales lần lượt là 1 điểm và 2 điểm. Tuy nhiên, Bắc Macedonia đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Vào ngày 14/10 tới, Bắc Macedonia sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt khi chỉ phải gặp Kazakhstan, trong khi Bỉ sẽ phải quyết đấu Xứ Wales./.

Xác định đội tuyển thứ 20 góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 Algeria đã chính thức trở thành đội bóng thứ 20 góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026, trong khi châu Âu tiếp tục guồng quay với "cơn mưa bàn thắng" được tạo nên ở loạt trận mới nhất.