Wilmar CLV kịp thời trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Giữa bối cảnh miền Bắc và miền Trung đang oằn mình khắc phục hậu quả bão lũ nghiêm trọng, Tập đoàn Wilmar CLV đã kịp thời trao tặng tổng cộng 15 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là động lực tinh thần vô giá , khẳng định trách nhiệm xã hội và sự chung tay của doanh nghiệp nhằm giúp hàng nghìn hộ dân sớm ổn định cuộc sống

Ngay sau khi các cơn bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra tình trạng mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, Wilmar CLV đã nhanh chóng triển khai chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc.”

Chỉ trong 2 ngày (31/10-01/11/2025), Tập đoàn đã tiến hành trao tặng 10 tỷ đồng cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Khoản hỗ trợ này không chỉ có 4 tỷ đồng tiền mặt mà còn là 10.600 phần quà trị giá 06 tỷ đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và đặc biệt là sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân giải quyết các nhu cầu cấp bách sau lũ như ăn uống, sinh hoạt và vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở miền Bắc, Wilmar CLV cũng thể hiện sự đồng hành với miền Trung ruột thịt, nơi các tỉnh thành như Huế và Đà Nẵng đang phải “gồng mình ứng phó với đợt mưa lũ lớn kéo dài.”

Tập đoàn đã lên kế hoạch trao tặng thêm 5 tỷ đồng cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực này.

Khoản hỗ trợ này bao gồm 2 tỷ đồng tiền mặt và 3 tỷ đồng hiện vật, là những nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng, cùng các sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100.

Hàng cứu trợ của tập đoàn Wilmar về đến Cao Bằng, đông đảo người dân và cán bộ chiến sỹ cùng tham gia vận chuyển.



Điều này thể hiện sự nhất quán trong cam kết sẻ chia và san sẻ gánh nặng với cả hai miền đất nước đang gặp hoạn nạn.

Sự chung tay của Wilmar CLV không chỉ là một khoản đóng góp lớn về mặt vật chất mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc tình hình thực tế. Hoạt động này được thực hiện theo lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để đảm bảo nguồn lực đến được đúng nơi, đúng người cần nhất.

Ông Võ Văn Phong, Giám đốc Kinh doanh ngành hàng Hóa phẩm-Tập đoàn Wilmar CLV, đã bày tỏ: “Thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi xác định cho mình trách nhiệm cần phải chung tay hỗ trợ bà con cùng vượt qua khó khăn này.”

Hành động của Tập đoàn Wilmar CLV - một thành viên thuộc Tập đoàn Wilmar International, một trong những tập đoàn kinh doanh nông sản hàng đầu châu Á - đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc.

Đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là lời khẳng định về vai trò không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc tái thiết và ổn định đời sống sau thiên tai, giúp hàng chục ngàn người dân vùng lũ có thêm động lực, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, “nhanh chóng khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống”./.

