Nhân viên cơ quan bầu cử chuẩn bị kiểm phiếu tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 4/5, hơn 3.500 điểm bầu cử trên khắp Hàn Quốc đã bắt đầu mở cửa để phục vụ cho các cử tri nước này đitrong cuộc bầu cử tổng thống.Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) cho biết cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong 2 ngày và kết thúc vào 18 giờ tối 5/5.Đây là lần đầu tiên một cuộc bỏ phiếu sớm được tổ chức, kể từ khi hình thức này được áp dụng vào năm 2014 như một cách nhằm tăng số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu.Mọi cử tri đều được quyền tham gia bỏ phiếu sớm bất kể vì lý do gì.Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do hãng Realmeter công bố ngày 3/5 cho thấy ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do vẫn tiếp tục dẫn trước các đối thủ và là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc./.