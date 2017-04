Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 24/4, tàu TN1 chạy hướng Bắc-Nam khi đến đường ngang dân sinh thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tông mạnh vào xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 78A-036.52 đang băng qua đường sắt.Địa điểm xảy ra tai nạn có đèn tín hiệu, không có rào chắn.Tại hiện trường, chiếc xe Innova 7 chỗ bị tàu hỏa húc văng vào bụi cây, bẹp nát.Tai nạn khiến sáu người đi trên ôtô thương vong. Trong đó, hai người tử vong tại chỗ là Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi) và Trần Ngọc Hữu (23 tuổi); hai người khác chết trong bệnh viện là Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi) và Lâm Tử Tâm (33 tuổi); hai người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định gồm Nguyễn Ngọc Ân (41 tuổi) và Phạm Văn No (37 tuổi). Các nạn nhân đều trú ở tỉnh Phú Yên.Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định và huyện Tuy Phước đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng này.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác hỗ trợ, cứu nạn. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết mỗi người chết 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.Tỉnh Bình Định hỗ trợ phương tiện vận chuyển bốn thi thể về quê an táng. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.