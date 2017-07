Lũ tràn qua đập tràn tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên, trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang biến đổi chậm; mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống.Dự báo 24 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái là 29,6m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 71m; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,3m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,8m; đều ở mức báo động 1 và dưới báo động 1.Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc. Nguy cơ cao tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu); Mường Nhé, Tuần Giáo, Điện Biên, Nậm Pô (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp (Sơn La); Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, SaPa (Lào Cai); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Mèo Vạc (Hà Giang).Nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải (Yên Bái).Đây là tin cuối về đợt lũ này, tuy vậy, mưa lớn ở Bắc Bộ đã kéo dài nhiều ngày và theo dự báo từ khoảng chiều và đêm 16/7, mưa to đến rất to khả năng quay trở lại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Chính quyền và người dân cần đề phòng diễn biến lũ ở khu vực miền núi vẫn còn nguy hiểm./.