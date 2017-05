Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN

Ngày 11/5, Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksei Pavlov cho rằng nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học và các loại chất độc trên lãnh thổ Nga đang ngày càng gia tăng, chính vì vậy Moskva cần phải áp dụng nhiều biện pháp đề phòng cần thiết.Phát biểu với báo giới trước dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Pavlov khẳng định việc các nhóm khủng bố quốc tế sử dụng nhiều loại chất độc và hóa chất có độc tính cao cho thấy sự gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học trên lãnh thổ Liên bang Nga.Theo ông Pavlov, điều này buộc Moskva phải đưa ra những biện pháp phòng ngừa cần thiết để có thể phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các nhóm khủng bố tiếp cận nguyên liệu hạt nhân, phóng xạ, hóa học và sinh học.Ông Pavlov nhấn mạnh rằng trong vòng 5 năm qua, lực lượng chức năng Nga đã ngăn chặn thành công hơn 300 hành vi tội phạm mang tính chất khủng bố ở khu vực Caucasus.Theo đó, kể từ năm 2012-2016, trong khuôn khổ các hoạt động đặc nhiệm và chiến dịch chống khủng bố ở Bắc Caucasus, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt hơn 1.200 tên tội phạm, trong đó có 201 thủ lĩnh của các nhóm khủng bố.Bên cạnh đó, Nga cũng đã bắt giữ hơn 3.600 phần tử tội phạm ngầm và 304 tay súng cùng đồng bọn. Ngoài ra, trong quá trình lục soát, giới chức Nga cũng tịch thu hơn 1.500 thiết bị nổ tự chế, 6.300 khẩu súng cùng gần 6 tấn thuốc nổ./.