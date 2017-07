Hệ thống THAAD của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc. (Nguồn: AP/TTXVN)

Tân hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 31/7 cho biết quyết định "tạm thời" triển khai thêm bốn bệ phóng di động thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có thể sẽ được xem xét lại nếu mọi người cảm thấy lo ngại về vấn đề này.Phát biểu trước các nghị sỹ, Bộ trưởng Song nói rằng quyết định "triển khai tạm thời THAAD" nhằm mục đích đánh giá hệ thống này trong điều kiện các đơn vị THAAD bổ sung được lắp đặt tạm thời, trong khi việc đánh giá ảnh hưởng tới môi trường vẫn đang được tiến hành, do Triều Tiên đã vượt qua giới hạn đỏ quá nhanh chóng.Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 phiên bản tân tiến hơn vào tối 28/7.Một giờ sau vụ thử tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc (NSC) với sự tham gia của các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng.Trong cuộc họp, Bộ trưởng Song đã đề nghị Tổng thống triển khai đầy đủ khẩu đội THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc và quyết định tạm thời triển khai đã được đưa ra tại cuộc họp này./.