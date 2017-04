Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ nổ súng trên Đại lộ Champs Elysees ở Paris ngày 20/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 20/4, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng trên ​Đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác thương nặng.IS tuyên bố kẻ tấn công là một chiến binh người Bỉ đứng trong hàng ngũ của tổ chức này, có tên Abu Yousif. Cùng ngày, cảnh sát Pháp đã ra lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai trong vụ nổ súng nói trên. Theo lệnh bắt, nghi can này đã đi tàu hỏa từ Bỉ tới Pháp.Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng vụ nổ súng nói trên được cho là "mang tính chất khủng bố,” đồng thời cam kết "tuyệt đối cảnh giác" trong hai ngày tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống./.