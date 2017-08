Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: frontnews.eu)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 7/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã nhất trí lập các dự án cụ thể cho hoạt động khai thác kinh tế chung trên các đảo tranh chấp.Giới chức Nhật Bản cho biết hai Ngoại trưởng đã có cuộc hội đàm song phương đầu tiên ở thủ đô Manila của Philippines, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan.Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kono và người đồng cấp Nga cũng xác nhận rằng hai nước sẽ tổ chức một cuộc gặp thứ trưởng ngoại giao vào ngày 17/8 ở Moskva để thảo luận về các hoạt động này.Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí bắt đầu các hoạt động khai thác kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.Tokyo hy vọng rằng các hoạt động này sẽ mở đường cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ qua với Moskva, trong khi Nga được cho là đang tìm kiếm các khoản đầu tư từ Nhật Bản.Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo trên đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.Theo các quan chức, cũng tại cuộc hội đàm trên, ông Kono và ông Lavrov đã bày tỏ hoan nghênh nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp mới đối với Triều Tiên do hai vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong tháng Bảy vừa qua - nghị quyết thứ bảy của Hội đồng Bản an áp đặt trừng phạt Triều Tiên từ năm 2006./.