Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP)

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 7/8 đã bắt đầu chuyến thăm "hiếm có" đến khu Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong bối cảnh hai bên đang có chung mâu thuẫn căng thẳng với Israel liên quan đến quần thể Haram al-Sharif mà phía Israel gọi là Núi Đền.Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những căng thẳng gần đây tại Jerusalem, cũng như các diễn biến chính trị rộng hơn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương Jordan đến Ramallah, nơi đặt trụ sở của chính quyền của Tổng thống Mahmud Abbas, trong 5 năm qua.Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng vừa qua liên quan đến quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và đền thờ Mái Vòm đá, một trong những địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem, hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Cảnh sát Israel đã lắp đặt máy dò kim loại tại quần thể Haram al-Sharif sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong 1 vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ngày 14/7.Sau vụ việc này, người Palestine đã không vào đền Al-Aqsa cầu nguyện trong gần 2 tuần để phản đối hành động của Israel, đồng thời tiến hành hàng loạt các cuộc biểu tình bên ngoài thánh đường.Vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã gia tăng hôm 21/7 vừa qua khi cảnh sát Israel bắn chết 3 người biểu tình Palestine bên ngoài đền thờ Al-Aqsa, trong khi cùng ngày một người Palestine đã đâm ba người Israel tại khu vực Bờ Tây nhằm phản đối các biện pháp an ninh mà Israel áp đặt tại khu đền thờ.Hiện cuộc khủng hoảng đã lắng dịu khi Israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh gây tranh cãi tại đây, và người Hồi giáo đã trở lại khu vực này cầu nguyện.Theo một thỏa thuận từ hàng chục năm qua, chỉ có người Hồi giáo được vào bên trong khu đền Al-aqsa cầu nguyện, mặc dù ai cũng được đến thăm khu đền, kể cả người Do Thái.Jordan ký kết hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1994 và thường đóng vai trò trung gian tại khu vực./.