Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 14/7 đã lên tiếng đe dọa sẽ áp dụng nhiều biện pháp “tương xứng” nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết trừng phạt nước này.Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhấn mạnh: “Nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một ‘nghị quyết về các biện pháp trừng phạt’ nữa thì điều này sẽ kích hoạt các biện pháp tương xứng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chúng tôi sẽ đáp lại ‘nghị quyết’ đó bằng hành động của công lý."Tuyên bố trên được phía Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang có động thái áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên do nước này hôm 4/7 phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa./.