100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí đồng hành cùng đất nước phát triển

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), tại nhiều địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên dương, khen thưởng người làm báo và các tác phẩm báo chí tiêu biểu.

Thái Nguyên tôn vinh 50 nhà báo, tập thể cơ quan báo chí tiêu biểu

Ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn khẳng định Thái Nguyên tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây cũng là nơi thành lập và đặt cơ sở hoạt động đầu tiên của nhiều cơ quan báo chí Trung ương như Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân; nơi nhiều cơ quan báo chí hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như Tạp chí Văn Nghệ, Báo Cứu Quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Báo chí cách mạng đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thái Nguyên hiện có ba cơ quan báo chí địa phương; gần 30 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Nhiều nhà báo đã có tác phẩm chất lượng cao, đạt giải thưởng báo chí các cấp, góp phần tích cực tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã triển khai hơn 4.000 mô hình hay, cách làm sáng tạo; hơn 11.800 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực được lan tỏa, góp phần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu,” củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đề nghị các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đề nghị đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp tác nghiệp, thích ứng linh hoạt với môi trường truyền thông số, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng 50 cá nhân và tập thể cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên; khen thưởng 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; trao giải Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.”

“Cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Báo chí phản ánh kịp thời, khách quan mọi diễn biến quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn.

Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu tại lễ kỷ niệm, biểu dương người làm báo tiêu biểu và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ V diễn ra ngày 18/6.

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2025 đã trao 50 giải cho các tác phẩm xuất sắc ở các loại hình: báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo hình. Trong đó có 4 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C và 21 Giải Khuyến khích. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn giành Giải C loại hình báo ảnh với tác phẩm “Lớp xóa mù - Sáng trí thức tại Lạng Sơn” và 2 Giải Khuyến khích.

Bà Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, thông qua báo chí, nhiều chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội lớn của tỉnh đã lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, được nhiều địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế quan tâm, hợp tác, chia sẻ. Báo chí cũng góp phần tích cực vào đấu tranh, phòng chống tiêu cực, phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Trên cơ sở các nội dung báo chí nêu, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời xử lý, giải quyết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Xác định vai trò quan trọng của báo chí, tỉnh Lạng Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh duy trì tổ chức Giải Báo chí thường niên nhằm động viên, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

Bà Đoàn Thị Hậu đề nghị đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Báo chí tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt - việc tốt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.

Báo chí cần tích cực phê phán những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và định hướng dư luận.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu thông tin của nhân dân.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền

Sáng 18/6, tại tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025, đồng thời trao giải Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt.”

Trao Giấy khen cho đại diện tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn đánh giá Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 được triển khai nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Mặc dù thời gian tổ chức ngắn, số lượng tác phẩm không nhiều nhưng chất lượng tác phẩm và tinh thần tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các tác giả đã được Ban Giám khảo ghi nhận, đánh giá cao. Qua giải thưởng, các đơn vị báo chí có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt” dù mới được tổ chức lần đầu, số lượng bài dự thi cao hơn kỳ vọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng tích cực của các tác giả.

Cuộc thi góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; lan tỏa cách làm hay, phương pháp hiệu quả trong cộng đồng; góp phần cổ vũ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc của Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025; đồng thời trao 9 giải thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt”./.

Thông tấn xã Việt Nam trong lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng TTXVN không chỉ là một tổ chức báo chí, mà còn là một cơ quan thông tin chiến lược, đồng hành cùng đất nước trong mọi bước ngoặt lịch sử.