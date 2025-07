7 bí quyết giúp người tiểu đường bảo vệ trái tim khỏe mạnh mỗi ngày

Ít ai biết rằng bệnh nhân tiểu đường không chỉ phải đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết mà còn có thể gặp những biến chứng nguy hiểm ở tim mạch nếu không kiểm soát tốt.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), người tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao gấp 2-4 lần người bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch quốc tế khẳng định việc duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt chỉ số đường huyết có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ này.

Dưới đây là 7 lời khuyên quan trọng được Tiến sỹ Shrey Kumar Srivastav, bác sỹ cao cấp tại Bệnh viện Sharda, Ấn Độ, chia sẻ, kết hợp với các nghiên cứu mới nhất từ Mayo Clinic và CDC Hoa Kỳ.

1. Duy trì lượng đường huyết ổn định

Kiểm soát tốt lượng đường trong máu là bước nền tảng để bảo vệ tim. Theo báo cáo của American Diabetes Association (ADA), đường huyết cao kéo dài làm tổn thương thành mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch và các vấn đề tim mạch.

Bạn nên thường xuyên kiểm tra đường huyết, duy trì chỉ số HbA1c dưới 7% và trao đổi với bác sỹđể điều chỉnh chế độ ăn hoặc thuốc kịp thời.

2. Ăn chế độ dinh dưỡng tốt cho tim

Chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn giảm nguy cơ bệnh tim. Tiến sỹ Srivastav khuyến nghị:

Tăng cường rau xanh, quả mọng, yến mạch, hạt diêm mạch, cá hồi, cá thu, đậu phụ.

Hạn chế thịt đỏ, đồ chiên, thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, nước ngọt.

Chế độ dinh dưỡng tốt cho tim mạch. (Ảnh: iStock)

Theo nghiên cứu của British Medical Journal (BMJ), chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải giàu rau xanh, cá béo và dầu ôliu giúp giảm nguy cơ bệnh tim tới 30% ở người tiểu đường type 2.

3. Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất giúp giảm đường huyết, hạ huyết áp và tăng cường chức năng tim. Mayo Clinic khuyến cáo người tiểu đường nên tập ít nhất 150 phút/tuần các bài aerobic cường độ vừa như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội, kèm theo 2 buổi tập tăng sức mạnh cơ bắp.

Quan trọng là nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ tập luyện mới nào để tránh hạ đường huyết đột ngột.

4. Bỏ thuốc lá

Hút thuốc làm tăng nguy cơ bệnh tim gấp đôi ở người tiểu đường. Theo CDC Hoa Kỳ, bỏ thuốc lá giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm, hạ huyết áp và giảm biến chứng tim mạch. Nếu cần, bạn nên tìm đến các chương trình hỗ trợ cai thuốc và lời khuyên từ chuyên gia.

5. Hạn chế rượu bia

Rượu làm tăng đường huyết và huyết áp. Tiến sỹ Srivastav khuyên nên uống rất hạn chế: không quá 1 ly/ngày với phụ nữ và 2 ly/ngày với nam giới, dùng cùng bữa ăn để giảm nguy cơ hạ đường huyết.

Còn theo khuyến nghị của WHO, tốt nhất người tiểu đường nên hạn chế tối đa đồ uống có cồn.

6. Giảm căng thẳng chủ động

Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, gây rối loạn đường huyết và tăng huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy người tiểu đường bị căng thẳng mãn tính có nguy cơ bệnh tim cao hơn 40%.

Thiền, yoga... giúp giảm stress và giữ tinh thần cân bằng. (Ảnh: iStock)

Bạn có thể áp dụng thiền, yoga, bài tập thở sâu hoặc các sở thích nhẹ nhàng như đọc sách, làm vườn để giảm stress và giữ tinh thần cân bằng.

7. Ngủ đủ và đúng giờ

Giấc ngủ kém làm tăng đường huyết và cholesterol. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người tiểu đường cần ngủ 7-9 tiếng/đêm, hạn chế thức khuya và tránh sử dụng thiết bị điện tử trước giờ ngủ.

Nghiên cứu trên Journal of the American College of Cardiology ghi nhận, người tiểu đường ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bệnh tim cao hơn 27% so với người ngủ đủ.

Chăm sóc tim mạch với bệnh nhân tiểu đường không hề bất khả thi. Chỉ cần điều chỉnh lối sống, ăn uống khoa học, vận động hợp lý và giữ tinh thần tích cực là bạn đã giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim. Hãy coi những thay đổi nhỏ hôm nay là cách đầu tư bền vững cho sức khỏe của chính mình./.

Vì sao bệnh nhân tiểu đường cần đặc biệt chú ý đến việc uống rượu? Do cơ thể gặp khó khăn trong việc cân bằng lượng đường trong máu, bệnh nhân tiểu đường phải cẩn thận khi uống rượu vì nó có thể làm tăng khả năng bị hạ đường huyết và làm tăng các biến chứng.