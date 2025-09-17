Algeria: Các cơ quan thông tấn quốc gia góp phần tích cực vào công tác đối ngoại

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh và 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan thường trú Algiers đã phỏng vấn ông Bounnah Liazid, Phó Tổng giám đốc Hãng thông tấn Algeria (APS).

Ông Bounnah Liazid bày tỏ sự thiện chí của APS trong thúc đẩy hợp tác đa dạng, và thực hiện hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận giữa hai cơ quan, bao gồm việc trao đổi kinh nghiệm, chuyên gia, cũng như các đoàn lãnh đạo của hai phía liên quan tới quản lý, đào tạo, xuất bản. APS và TTXVN duy trì quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm.

Điều này, phản ánh mối quan hệ hữu nghị và truyền thống, gần gũi về lịch sử giữa Việt Nam và Algeria. Trong chặng đường chung giữa hai cơ quan, không thể không nhắc tới sự hy sinh của những nhà báo Việt Nam và Algeria trong thảm kịch máy bay năm 1974. Để tưởng nhớ họ, chúng tôi đã dựng một tượng đài trên con phố gần đây. Đó là những sự kiện, dấu mốc quan trọng, đáng nhớ, đã góp phần thắt chặt hơn quan hệ giữa hai cơ quan./.