Ấn Độ khép lại kỷ nguyên 6 thập niên của loại máy bay tiêm kích vượt âm đầu tiên

Không quân Ấn Độ ngày 26/9 đã cho các máy bay tiêm kích MiG-21 do Liên Xô trước đây chế tạo hoạt động lần cuối, khép lại kỷ nguyên hơn 6 thập niên của loại máy bay tiêm kích vượt âm đầu tiên của nước này.



Giới chức đã tổ chức lễ chia tay hoành tráng cho hai phi đội MiG-21 cuối cùng, tổng cộng khoảng 36 chiếc, tại căn cứ không quân ở thành phố Chandigarh, miền Bắc Ấn Độ.

Sự kiện diễn ra một ngày sau khi New Delhi ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD mua 97 tiêm kích Tejas được thiết kế và chế tạo trong nước, nhằm hiện đại hóa đội bay từ thời Liên Xô.



Sau khi MiG-21 rút khỏi biên chế, Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - sẽ đẩy mạnh tự sản xuất vũ khí và mở rộng hợp tác quốc tế. Hồi tháng 4, nước này đã ký thỏa thuận nhiều tỷ USD mua 26 tiêm kích Rafale từ Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp, bổ sung vào 36 chiếc Rafale hiện có.

Ấn Độ cũng hợp tác với một công ty Pháp để phát triển và chế tạo động cơ máy bay tiêm kích trong nước./.

