Ấn Độ: Lở đất vùi lấp 1 xe buýt khiến 15 người thiệt mạng

Ngày 7/10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi một trận lở đất lớn ập xuống, vùi lấp một xe buýt ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Vụ lở đất là hậu quả của nhiều ngày mưa lớn xối xả.

Cảnh sát sở tại xác nhận chiếc xe này gặp nạn khi đang di chuyển trên một đoạn đường đồi núi gần huyện Bilaspur.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có từ 20-25 hành khách. Trong số 15 người thiệt mạng có 2 trẻ em.

Một quan chức cấp cao bang Himachal Pradesh cho biết 3 trẻ em bị thương đã được cứu và được đưa tới một bệnh viện địa phương.

Ngày 8/10, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những hành khách mất tích khác, nhưng nhiều khả năng khó có hy vọng sống sót.

Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau thảm kịch này.

Các chuyên gia nhận định tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng cường độ gió mùa ở khu vực Nam Á, khiến các đợt mưa, vốn từng có thể dự đoán được, giờ đây đến một cách thất thường với lượng nước cực lớn đổ xuống trong thời gian ngắn, sau đó là các đợt khô hạn.

Năm nay, mưa lớn cực đoan đã gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp khu vực Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives và Nepal.

Hồi tháng 8, lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ một ngôi làng ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Tại nước láng giềng Nepal, hồi đầu tháng 10, ít nhất 44 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt./.

Lở đất tại Ấn Độ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng Mưa lớn kỷ lục tại Jammu và Kashmir gây lở đất gần đền Vaishno Devi khiến 34 người thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục đe dọa khu vực Himalaya những ngày tới.