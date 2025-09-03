Ấn Độ: Ôtô chạy quá tốc độ đâm vào đoàn rước lễ hội, 3 người thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ ngày 3/9 cho biết một ôtô chạy quá tốc độ đã đâm vào đoàn rước trong lễ hội Ganesh Visarjan tại khu vực Jashpur, bang Chhattisgarh, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 22 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối 2/9. Giới chức cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Lái xe ngay lập tức bị người dân tại hiện trường khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ganesh Visarjan là lễ hội tôn giáo lớn của người Hindu, đánh dấu ngày tiễn tượng thần Ganesh xuống sông hoặc biển, thu hút hàng nghìn tín đồ tham gia các đoàn rước trên khắp Ấn Độ.

Do tập trung đông người trên đường phố, lễ hội thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông hoặc sự cố giẫm đạp./.

