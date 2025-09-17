Lở đất ở miền Bắc Ấn Độ khiến 15 người chết, nhiều người mất tích

Ngày 17/9, lở đất và mưa lớn ở bang Uttarakhand, nằm ở khu vực dãy Himalaya, miền Bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 16 người khác mất tích.

Hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho thấy dòng nước bùn cuồn cuộn tràn qua thị trấn Sahastradhara thuộc huyện Dehradun.

Nước lũ đã tàn phá nhiều nhà cửa và đường sá, buộc người dân phải trú ẩn sau những bức tường. Ít nhất 7 cửa hàng trong một khu chợ đã bị cuốn trôi.

Tờ Indian Express đưa tin nhà chức trách đã tìm thấy 15 thi thể, chủ yếu ở huyện Dehradun.

Bang Uttarakhand thường xuyên xảy ra lũ lụt và lở đất. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân do biến đổi khí hậu.

Tháng trước, lũ lụt dâng cao và bùn đất đã tàn phá làng Dharali khiến hơn 60 người mất tích./.

