Ba cơn bão lũ gây thiệt hại hơn 3.200 tỷ đồng hạ tầng giao thông đường bộ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên các quốc lộ phân cấp về địa phương quản lý.

Theo báo cáo của ủy ban nhân dân các tỉnh, thiệt hại do thiên tai gây ra (đặc biệt là các cơn bão số 9, 10 và 11) lên tới 3.239,4 tỷ đồng (đường tỉnh là 1.160,3 tỷ đồng, đường quốc lộ 2.079 tỷ đồng).

Với các quốc lộ đã được phân cấp về địa phương quản lý là rất lớn, Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra con số ước thiệt hại tại 9 tỉnh gồm: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 2.079 tỷ đồng.

Trong điều kiện ngân sách của địa phương còn hạn chế, phải thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai trên nhiều lĩnh vực, ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam cân đối, hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025 (đã bố trí cho Bộ Xây dựng) để kịp thời xử lý khắc phục hậu quả thiên tai trên các quốc lộ phân cấp với kinh phí là 1.441,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện xử lý ùn tắc, đường bộ giao thông bước 1 là 1.227,9 tỷ đồng và kinh phí thực hiện kiên cố hóa, bền vững công trình là 213,5 tỷ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trên các quốc lộ, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh giảm kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ đã giao cho Bộ Xây dựng năm 2025 để thực hiện hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trên các quốc lộ phân cấp về địa phương quản lý.

Với 1.939 tỷ đồng kinh phí địa phương đã được Trung ương hỗ trợ, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ địa phương khoảng 636,3 tỷ đồng để xử lý ùn tắc, đường bộ giao thông bước 1./.

