Bài 4: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Những mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đặt ra đều hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong số đó, chú trọng phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố giàu bản sắc, nhân văn.

Đẩy mạnh giáo dục, phát triển nhân lực

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã đề ra mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, hội nhập quốc tế; từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Thành phố xác định sẽ đầu tư đồng bộ, hoàn thiện mạng lưới giáo dục và đào tạo cả công lập và ngoài công lập. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 37-40%.

Học sinh thành phố Đà Nẵng học chế tạo và vận hành robot. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu xây dựng thành phố học tập, trung tâm giáo dục và đào tạo của cả nước, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và giảng dạy…

Để đảm bảo công bằng trong thụ hưởng những thành tựu về giáo dục và đào tạo, thành phố ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo ở nông thôn, miền núi và vùng biên giới; trong đó, rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Thành phố đầu tư kiên cố hóa trường lớp, trang thiết bị; ưu tiên xây dựng các mô hình trường bán trú, nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng cao; có chính sách hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh để xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm phát triển năng động, sáng tạo của khu vực và quốc tế cần thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong số đó, thành phố tập trung xây dựng, triển khai chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục; chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên trong và ngoài nước cho công chức, viên chức, các đối tượng khu vực tư.

Thành phố cần kết nối, thu hút các chuyên gia về đổi mới sáng tạo về làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng; kết nối hình thành nhóm nghiên cứu, sinh viên, học sinh Đà Nẵng và quốc tế cùng giải quyết vấn đề thách thức, tham gia các cuộc thi, hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ông Hồ Kỳ Minh thông tin, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại địa phương và Khu thương mại tự do.

Cụ thể, Đà Nẵng đẩy mạnh nghiên cứu hình thức liên kết với các đại học quốc tế, tổ chức, hiệp hội tài chính tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; tăng cường giảng dạy song ngữ, cập nhật giáo trình toàn cầu, xây dựng câu lạc bộ/diễn đàn tài chính.

Thành phố vận dụng đa dạng các cơ chế, đãi ngộ, điều kiện làm việc, nhà ở và visa nhằm thu hút cán bộ quản lý, chuyên gia tài chính quốc tế, nhân lực chất lượng cao.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đà Nẵng đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giàu tính nhân văn, ứng xử lành mạnh trên môi trường số; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người xứ Quảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng nêu rõ, sau khi hợp nhất, thành phố có hơn 161.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 5,5% dân số toàn thành phố, trong đó có 4 dân tộc định cư lâu đời gồm Cơ Tu, Xê Đăng, Gié-Triêng và Cor.

Khách du lịch quốc tế hào hứng khi được đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đồng bào dân tộc thiểu số có văn hóa độc đáo, được lưu truyền qua nhiều thế hệ có giá trị vật chất và tinh thần cao. Mỗi dân tộc đều có sắc thái văn hóa riêng; góp phần tạo nên một diện mạo văn hóa vừa phong phú vừa đa dạng, mang đậm bản sắc của dân tộc.

Đà Nẵng đã hình thành nhiều điểm du lịch sinh thái đặc sắc như Làng Bhờ Hôồng, làng ĐhRôồng, cổng trời Đông Giang, đỉnh quế Tây Giang, khu du lịch bảo tồn văn hóa Bh’noong, làng du lịch cộng đồng Cao Sơn, làng du lịch cộng đồng Tà Lang-Giàn Bí...

Địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trong gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế bền vững. Thành phố thực hiện bảo tồn văn hóa song song với phát triển sinh kế để mang lại lợi ích cho cộng đồng; di sản văn hóa phải sống đúng nghĩa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư khôi phục, tái hiện những lễ hội truyền thống vừa bảo đảm sắc thái dân gian, bản sắc của mỗi dân tộc vừa chứa đựng những yếu tố hiện đại trong các sinh hoạt cộng đồng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ, địa phương sở hữu nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc với 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (UNESCO), 1 di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 26 di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục quốc gia, 4 di tích quốc gia đặc biệt, 84 di tích quốc gia, 475 di tích cấp thành phố.

Nhiều tour du lịch di sản, làng nghề đã và đang được xây dựng, nâng cấp, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đậm dấu ấn bản địa.

Việc khai thác giá trị di sản kết hợp với các sản phẩm nghệ thuật truyền thống như: Hát bả trạo, hô hát bài chòi, biểu diễn tuồng, trình diễn nghề truyền thống trong tour du lịch đã góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa từ hình thức lưu giữ sang sản phẩm có tính kinh tế-sáng tạo cao.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, địa phương xác định mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch thành phố; đồng thời nỗ lực xây dựng Đà Nẵng thành “thành phố sáng tạo” trong mạng lưới UNESCO.

Nâng cao đời sống nhân dân

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã đề ra mục tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Khu Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ đặt trụ sở ban đầu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, đây là mục tiêu lớn cần sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong những năm tới.

Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên và người dân cần khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy cần thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động; thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn.

Các đơn vị, địa phương cùng tập trung tháo gỡ khó khăn, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là những cơ chế chính sách đặc thù và động lực phát triển mới để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu; có khát vọng biến thành phố thành trung tâm khoa học, công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ-du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển.

Thành phố xây dựng nơi đây xứng đáng là hạt nhân khu vực, phát huy vai trò trụ cột của một cực tăng trưởng có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước.

Quan trọng nhất, Thường trực Ban Bí thư cho rằng phải cụ thể hóa, hiện thực hóa định hướng, con số trong Nghị quyết trở thành hiện thực với mục tiêu cốt lõi và xuyên suốt là ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

Bài 2: Phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới

Bài 3: Phát triển đồng bộ, kết nối hạ tầng