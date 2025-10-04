Bão Amy gây ảnh hưởng nặng nề tại Anh, Ireland và Hà Lan

Ngày 4/10, sân bay Schiphol của Hà Lan cho biết đã hủy ít nhất 80 chuyến bay đến và hơn 70 chuyến bay đi khi bão Amy quét qua nước này.

Một số chuyến bay khác tại Schiphol, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu, cũng bị chậm trễ do thời tiết khắc nghiệt.

Phần lớn các chuyến bay bị hủy đều do KLM, chi nhánh của hãng hàng không AirFrance-KLM tại Hà Lan, khai thác. KLM cũng cho biết tình trạng chậm trễ hoặc hủy chuyến có thể tiếp diễn trong ngày 5/10.

Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan (KNMI) cảnh báo có thể xảy ra gió giật lên tới 90 km/h dọc theo bờ biển nước này và 75 km/h ở trong đất liền.

Một ngày trước đó, bão Amy đã gây thiệt hại nặng nề cho Anh và Ireland, khiến một người thiệt mạng, mất điện trên diện rộng, nhiều chuyến bay bị hủy, trường học phải đóng cửa và ngập lụt.

Công ty điện lực ESB của Ireland cho biết khoảng 184.000 hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp bị mất điện vào cuối ngày 3/10.

Tuyến đường sắt Dublin-Belfast phải tạm ngừng hoạt động vì cây đổ, trong khi một số tuyến khác bị gián đoạn cũng do đường dây tải điện và cây đổ.

Người phát ngôn sân bay Dublin cho biết 58 chuyến bay đã bị hủy và chín chuyến bay đến phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Trong khi đó, nhiều trường học tại Anh cũng được khuyến cáo đóng cửa sớm do gió bão thổi mạnh. Ngoài ra, khoảng 50.000 ngôi nhà ở Bắc Ireland bị mất điện./.

