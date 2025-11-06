Bão số 13 vẫn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới

Nhận định về diễn biến bão số 13, chiều 6/11, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ. Bão vẫn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất (cấp 14-15) trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền. Khoảng chiều tối tới đêm nay, dự báo cường độ bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn bắt đầu từ chiều nay đến ngày 7/11 ở khu vực trên gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai. Ngoài ra, khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có sóng rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Hồi 13 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190m về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/h.

Đến 19 giờ ngày 6/11, bão trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa, đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m, Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là 1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hoà là 1,1m. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ phía Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk) gió giật cấp 15-16. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11.Từ chiều tối 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h./.

Cập nhật tình hình ứng phó bão số 13 tại các tỉnh thành Trước mức độ nguy hiểm của bão số 13, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.