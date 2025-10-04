Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, ngày 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã thảo luận, tham luận tại hội trường Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và biểu biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII Nguyễn Văn Phương, khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII tạo nên sức mạnh mới, tinh thần và khát vọng mới, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh, thông minh, giàu bản sắc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Huế đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến các xã, phường, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và mỗi đồng chí đại biểu đại hội với cương vị, trọng trách của mình, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng văn kiện của đại hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Huế hôm nay, hãy là người kiến tạo tương lai, là chủ thể của sự phát triển, cùng chung tay đưa Huế vươn tầm cao mới.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đảng bộ thành phố Huế phấn đấu giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân/năm từ 10% trở lên; cơ cấu tổng sản phẩm dịch vụ chiếm 47-49%; công nghiệp và xây dựng chiếm 36-38%; nông nghiệp chiếm 7-8% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,5-8,5%; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân 10 -11%/năm; tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân 14-15%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10-12%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; có 19 bác sỹ/vạn dân và 100 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 93%.

Thành phố Huế phấn đấu đến năm 2030 tổng sản phẩm bình quân đầu người từ 5.800-6.000 USD; cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 75-80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50-55%; tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 89,5% (17/19 xã); có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 57,3%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; hằng năm kết nạp từ 1.700-2.000 đảng viên.

Đại hội thống nhất đề ra 15 nhiệm vụ; 3 nhóm giải pháp đột phá nhằm thực hiện thành công 15 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng xác định 6 chương trình trọng điểm, gồm: phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hoá, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao./.

