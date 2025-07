Bí kíp chinh phục khối A00 của nữ sinh Ninh Bình Nguyễn Thái An

Đạt điểm 10 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, em Nguyễn Thái An, học sinh lớp 12B1, Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình là 1 trong 8 thủ khoa khối A00 của cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025.

Giữa tháng 7, ánh nắng vàng trải như mật trên sân Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A. Trái với sự vắng vẻ của những ngày nghỉ hè, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập mỗi hành lang, ghế đá của nhà trường.

Ngay sau khi biết điểm thi, Thái An vội vàng đến trường thông báo và chia sẻ niềm vui với thầy cô, bạn bè, trên khuôn mặt em, niềm vui ngập tràn, long lanh trong ánh mắt.

Thái An chia sẻ, khi biết điểm thi, cảm xúc trong em như vỡ òa. Đây là món quà mà em mong muốn và cố gắng thực hiện để đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ cũng như sự dìu dắt của thầy cô. Đây cũng là động lực giúp em vững bước chinh phục ước mơ của mình.

An tâm sự, em là con thứ trong gia đình có 3 chị em. Nhận thức được sự vất vả của bố mẹ để các con có điều kiện ăn học, em xác định, để giúp bản thân và bố mẹ có cuộc sống tốt hơn sau này, con đường duy nhất là học tập.

Do đó, trong suốt năm tháng trên ghế nhà trường, em đã chăm chỉ, từng bước chinh phục dấu mốc quan trọng với những con số ấn tượng.

Em là thủ khoa đầu vào của Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A với số điểm 28,25. Trong những năm học Trung học phổ thông, em luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Năm học lớp 11, em bắt đầu có định hướng nghề nghiệp cho bản thân với mong muốn làm việc trong ngành y dược. Do đó, em tập trung, dành nhiều thời gian hơn cho môn Hóa học.

Lớp 12, em đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học, đồng thời em đạt thành tích 123/150 điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để có được kết quả đó, phương pháp học tập của An là nắm vững kiến thức cơ bản và luyện tập nhiều nhằm ghi nhớ, nắm được cách vận dụng lý thuyết vào giải các bài tập cụ thể.

An cho biết, các em là lứa học sinh đầu tiên học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với chương trình học mới, cách kiểm tra, đánh giá mới, em cho rằng, chương trình mới không nặng tính toán như trước kia nhưng yêu cầu học sinh phải có khả năng tư duy, tổng hợp cao.

Do đó, trên lớp em tập trung nghe giảng, trao đổi ngay với thầy cô những gì mình thắc mắc. Về nhà, ngoài làm bài tập thầy cô giao, em thường tìm kiếm thông tin thông qua sách, Internet, mở rộng kiến thức ở mỗi chuyên đề, tìm và giải thêm bài tập trên mạng.

Em Nguyễn Thái An, thủ khoa tổ hợp A00 toàn quốc (giữa) trao đổi lại kiến thức cùng các bạn. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Với những bài tập làm sai, em chép sang một quyển vở kịp thời khắc phục, rút ra kinh nghiệm, nhắc nhở bản thân.

Các môn tự nhiên có sức hút đặc biệt với An. Em cho rằng, những công thức, định luật, nếu hiểu rõ bản chất cơ bản sẽ là nền tảng để giải bất kỳ dạng bài nào từ dễ đến khó.

Bên cạnh đó, các môn tự nhiên có liên hệ rất chặt chẽ với thực tiễn. Việc liên hệ kiến thức được học để giải thích các hiện tượng, sự vật xung quanh giúp em trau dồi thêm hiểu biết và ghi nhớ lâu hơn lý thuyết bài học.

Song song với đó, An xác định, trong thời đại ngày nay, tiếng Anh như chìa khóa mở ra nhiều cơ hội việc làm. Vì vậy, em chú trọng trau dồi vốn từ và khả năng giao tiếp của mình bằng cách tự học tại nhà.

Suốt 3 năm học, em bền bỉ tham gia Cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh, chinh phục IELTS tỉnh Ninh Bình. Năm học 2024-2025, em đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Đinh Cao Thượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1 cho biết, Thái An là cô học trò giỏi toàn diện. Ở bất cứ môn học nào, An cũng có nền tảng kiến thức vững chắc với tinh thần tự học, tự rèn luyện cao. An còn là lớp phó học tập gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của lớp.

Trong các kỳ kiểm tra, khảo sát, Thái An luôn là học sinh có thành tích dẫn đầu của trường và lớp. An cũng là một trong số những học sinh được kết nạp vào Đảng dịp tháng 6 vừa qua.

Em Nguyễn Thái An (giữa) cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12B1, Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A trao đổi về đề thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Điều này không chỉ khẳng định năng lực, phẩm chất của em mà còn là động lực thúc đẩy việc học tập và rèn luyện cho học sinh toàn trường.

Kỳ thi năm nay được xem là “chuyến đò” ấn tượng của Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình không chỉ bởi đây là kỳ thi đầu tiên nhà trường có thủ khoa quốc gia mà điểm thi trung bình toàn trường cũng khá cao ở ngưỡng 6,93.

Cô Lê Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A thông tin, những năm qua, kết quả giáo dục đại trà của nhà trường luôn đạt thành tích cao.

Để đạt kết quả đó, nhà trường luôn bám sát những hướng dẫn, kế hoạch của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; sáng tạo, chủ động, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng nâng cao năng lực học sinh.

Kết quả của học sinh Nguyễn Thái An đã khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường, là niềm vui, niềm tự hào cũng là động lực để các thầy cô, học sinh nhà trường phấn đấu hơn nữa ở những năm học tiếp theo./.