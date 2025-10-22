Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra “rốn lũ” Mẹ Suốt, yêu cầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại khu vực “rốn lũ” đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, nơi có hàng trăm hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, hệ thống thoát nước khu vực này hiện bị bồi lấp bởi bùn đất, rác thải và cây cối, khiến dòng chảy bị cản trở nghiêm trọng.

Một số đoạn kênh vẫn là kênh đất, hẹp và xuống cấp, trong khi nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn bị nghẽn, khiến nước dâng rất nhanh khi mưa lớn. Toàn khu vực Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong vùng ngập sâu cần theo dõi đặc biệt.

Chính quyền phường đã chuẩn bị sẵn khu di dời tạm thời tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cách khu dân cư khoảng 100m, cùng đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Khoảng 420 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng cơ sở, trong đó có 200 quân nhân từ 10 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, được bố trí túc trực xuyên đêm để hỗ trợ, sơ tán và cứu hộ người dân. Đáng chú ý, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Quân khu 5) đã huy động 50 chiến sĩ đặc công “người nhái” sẵn sàng tham gia ứng cứu khi mưa lũ bất ngờ.

Ông Nguyễn Hà Nam (Áo mưa) - Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường báo cáo tình hình ngập lụt tại Mẹ Suốt khi có mưa lớn cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị “tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.” Ông nhấn mạnh, các địa phương phải rà soát hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại tất cả xã, phường, đặc biệt là những nơi miền núi, có nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét.

“Phải kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro cần thực hiện trước, nhưng nếu có trường hợp không chấp hành, các lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế di dời, vì tính mạng người dân là trên hết, trước hết,” ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư hồ thủy lợi, công trình thủy điện để điều tiết, xả lũ khoa học, tránh “lũ chồng lũ” gây ngập sâu vùng hạ du. Ông cảnh báo, theo dự báo, đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, lượng mưa lớn tương đương đợt ngập năm 2022.

“Như trận ngập ở Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc vừa qua, hàng nghìn ô tô bị nước cuốn trôi như thuyền. Đây là bài học cảnh báo để người dân Đà Nẵng không chủ quan” ông Quang nói, đồng thời yêu cầu các lực lượng tại cơ sở theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và triển khai biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân./.