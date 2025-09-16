Bộ Tài chính: Việt Nam cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell

“Chính phủ Việt Nam nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng. Đến nay, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE với những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.”

Nội dung trên được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), tại Vương quốc Anh.

Đánh giá cao hợp tác của LSE và FTSE Russell với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng cho biết trong chuyến công tác này, bà Vũ Thị Chân Phương Chủ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ làm việc trực tiếp với FTSE Russell để trao đổi các vấn đề về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào phiên làm việc sáng 16/9 (giờ địa phương) để thông tin tới các nhà đầu tư tại thị trường tài chính London về thị trường tài chính Việt Nam một cách đầy đủ nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ trong 8 tháng năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP quý 2 đạt 7,96% và Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 8,3% - 8,5%. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,1 tỷ USD, tăng 27,3 % so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, đạt 598 tỷ USD.

Về thị trường chứng khoán, đến cuối tháng Tám, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới.

Cụ thể, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu. Mặt khác, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính – chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

“Với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Trên tinh thần đó, bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE cũng trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, như hợp tác giữa FTSE Russell và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; Ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell…

Đáp từ đề xuất của Bộ trưởng, bà Julia Hoggett bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Bà Julia Hoggett bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Bà Julia Hoggett kỳ vọng sự hợp tác hai bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới. Bà nhấn mạnh sự cải cách, đổi mới là không ngừng, cuối buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đều thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều phương diện, từ đó hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó những nỗ cải cách hiệu quả của Việt Nam thời gian qua về nâng hạng được FTSE Russell ghi nhận cũng là góp phần cho mục tiêu đó.

Cũng trong chương trình làm việc, Giám đốc Chính sách Toàn cầu FTSE David Sol, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

Giám đốc Chính sách Toàn cầu FTSE David Sol, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE). (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu của Đề án là đáp ứng tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong 2025; duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.