Bộ Tư pháp Mỹ thúc đẩy điều tra Thống đốc Fed Lisa Cook

NBC News ngày 4/9 dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã thực hiện các bước bổ sung trong cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận thế chấp đối với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp là một trong hai mặt trận pháp lý mà bà Cook đang phải đối mặt.

Bà đã kiện Tổng thống Donald Trump vào tuần trước sau khi ông Trump cố gắng sa thải bà dựa trên các cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte.

Bill Pulte, quan chức hàng đầu về thế chấp bất động sản của Tổng thống Trump, cho biết vào tháng trước rằng ông đã gửi 2 đề nghị truy cứu hình sự đến Bộ Tư pháp liên quan đến cáo buộc gian lận mà ông cho rằng bà Cook đã thực hiện trước và trong thời gian bà làm Thống đốc Fed.

Ông Ed Martin, một quan chức Bộ Tư pháp được giao giám sát các cuộc điều tra về bà Cook và các đảng viên Dân chủ cấp cao khác đang đối mặt với các cáo buộc tương tự, cho biết vào cuối tháng 8 rằng một cuộc điều tra đang được mở đối với bà Cook./.

Tổng thống Mỹ tìm ứng viên thay bà Lisa Cook tại Hội đồng Thống đốc Fed Ứng viên hàng đầu là Stephen Miran - cố vấn kinh tế thân cận của Tổng thống Trump, ông hiện đã được đề cử cho một ghế khác tại Fed nhưng nhiệm kỳ ghế đó hết hạn vào tháng 1/2026.