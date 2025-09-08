Bộ Xây dựng không cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu

Thực tế cho thấy, bài toán giao thông tĩnh ở Hà Nội không thể giải quyết bằng những giải pháp tạm thời kéo dài, thiếu quy chuẩn, thiếu an toàn. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dừng lại ở việc cấm, xóa bỏ mà không có phương án thay thế bền vững và khoa học.

Không chỉ vậy, vụ việc còn lộ rõ nhiều bất cập trong quản lý giao thông tĩnh, an toàn hạ tầng đô thị và cách sử dụng không gian công cộng, đặc biệt là không gian dưới các công trình giao thông trọng điểm như cầu, hầm...

Mặc dù quy định pháp luật và Bộ Xây dựng đều không cho phép trông giữ xe dưới gầm cầu, tuy nhiên nhiều năm qua, do áp lực quá lớn về hệ thống giao thông tĩnh, Hà Nội đã tạm tận dụng gầm một số cầu cạn làm bãi giữ xe. Và những mối nguy cơ cháy nổ từ những bãi trông giữ xe đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước./.