Cà Mau: Bắt đối tượng tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép

Chiều 25/1, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép."

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Kim Xuyến (sinh năm 1990, thường trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 24/12/2024, Nguyễn Kim Xuyến đã bị Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau ra Quyết định truy nã về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5/2024, với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao,” Nguyễn Kim Xuyến đã tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép vào Campuchia. Theo yêu cầu, người lao động chỉ cần biết đánh máy vi tính, lương mỗi tháng được công ty trả lương khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, người lao động còn được hứa hẹn là được bao ăn ở, lo toàn bộ chi phí và đưa đến tận nơi ở Campuchia để làm việc...

Đến đầu tháng 6/2024, anh N (một trong số 5 người bị Xuyến tổ chức đưa sang Campuchia làm việc) đã gọi điện về gia đình cho biết, công việc ở Campuchia là bị ép đi lừa gạt người khác. Không dừng lại ở đó, công ty ở Campuchia còn thông báo cho anh N và những người đi cùng là đã bị bán cho công ty với giá 30 triệu đồng/người nên anh N gọi điện cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc để được về nhà.

Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đã khởi tố Nguyễn Kim Xuyến về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép,” nhưng do Xuyến đang lẩn trốn nên Cơ quan An ninh Điều tra đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Kim Xuyến.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

