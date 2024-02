Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa

Điểm cầu thành phố Nha Trang kết nối với điểm cầu xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 5/2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa.

Buổi truyền hình trực tuyến có điểm cầu trong đất liền tại thành phố Nha Trang và kết nối với ba điểm cầu tại thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây của huyện đảo Trường Sa.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Trường Sa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh huyện Trường Sa thân yêu, mảnh đất thiêng liêng, nơi đầu sóng, ngọn gió, là chốt tiền tiêu của Tổ quốc, vừa có ý nghĩa về phát triển kinh tế, vừa có vị trí, vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, khu vực phòng thủ vững chắc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Khánh Hòa năm 2023 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng hơn 10%, đứng thứ tư cả nước; toàn tỉnh đón trên 7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt doanh thu du lịch trên 31 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD. Các chính sách, chế độ về an sinh xã hội, lao động và giải quyết việc làm được thực hiện kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Tấn Tuân nêu rõ: "Đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà, huyện Trường Sa đã vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: 100% nhà ở của người dân được xây dựng kiên cố, khang trang; hệ thống thông tin liên lạc, đường giao thông, bể chứa nước ngọt được xây dựng đầy đủ; các cơ sở y tế đều được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, có thể giải quyết nhiều ca bệnh cho quân và dân huyện đảo; chất lượng giáo dục được duy trì, giáo viên đạt chuẩn và tỉ lệ học sinh đạt khá, giỏi hằng năm đạt 100%. Các hộ dân sống trên huyện đảo luôn được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội được đảm bảo."

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây đồng thời nhấn mạnh tập thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại các điểm cầu huyện Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa Trần Quang Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sinh Tồn Phạm Sỹ Thoại và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Song Tử Tây Đào Xuân Nam cùng đại diện cán bộ, chiến sỹ và hộ dân ở thị trấn Trường Sa, hai xã Sinh Tồn và Song Tử Tây đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được cải thiện và phát triển ở Trường Sa.

Các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngoài tiêu chuẩn theo quy định, đến nay, tại các đảo, điểm đảo của huyện Trường Sa đã đón nhận nhiều món quà của cả nước và tỉnh Khánh Hòa từ đất liền gửi ra huyện đảo.

Ngoài ra, các xã, thị trấn đều đã chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, chúc Tết để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vui Xuân, đón Tết thêm ý nghĩa.

Trong chương trình giao lưu, thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã trao quà cho 4 gia đình tiêu biểu có người thân là cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa./.

Vượt qua muôn trùng sóng gió để mang Tết đến với Trường Sa Vượt qua muôn trùng sóng gió, khi hơi Xuân đang ngập tràn trên khắp biển trời quê hương, chúng tôi đã được đón một mùa Xuân mới trọn vẹn nghĩa tình với cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân ở Trường Sa.