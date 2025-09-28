Cây cầu cao nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động

Ngày 28/9, cầu vượt hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã chính thức được thông xe sau 3 năm xây dựng.

Đây là cây cầu cao nhất thế giới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua một hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Với độ cao kỷ lục 625m so với mặt sông Bắc Bàn, cây cầu dài 1,4km này cao gấp 9 lần so với cầu Cổng Vàng nổi tiếng ở San Francisco (Mỹ), vốn chỉ cách mặt nước 67m.

Trước đó, danh hiệu cây cầu cao nhất thế giới thuộc về cầu Bắc Bàn Giang, cũng nằm tại tỉnh Quý Châu, cách cầu Hoa Giang khoảng 320km về phía Bắc.

Với độ cao 565m, cầu Bắc Bàn Giang đã giữ kỷ lục này kể từ khi hoàn thành vào năm 2016.

Hẻm núi Hoa Giang, còn được gọi là “vết nứt Trái đất,” là một trong những thung lũng đá vôi sâu và hùng vĩ nhất Trung Quốc.

Cây cầu nói trên là công trình mới nhất bổ sung vào mạng lưới cơ sở hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong những năm qua, Quý Châu, một trong những tỉnh kém phát triển nhất của Trung Quốc, đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình đồi núi hiểm trở, trong đó có 3 công trình nằm trong số những cây cầu cao nhất thế giới. Tỉnh này là nơi có gần 50 trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới./.

