"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

Ngày 3/10, tại cuộc Họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cung cấp thông tin đối với việc triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Việc thí điểm được thực hiện có lộ trình cụ thể, trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm hiệu quả mang lại quyền lợi hợp pháp và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào thị trường.

Trước những thắc mắc của phóng viên liên quan đến việc thí điểm tài sản hóa và số lượng tổ chức đã đăng ký, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết hiện tại, Ủy ban đang tích cực rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép, bao gồm bộ tiêu chí, quy định cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cùng với quy trình và điều kiện cấp phép.

Về số lượng doanh nghiệp đã đăng ký mở sàn, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đến thời điểm hiện tại chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức từ các doanh nghiệp.

Bổ sung thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi Nghị quyết 05 được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính đã ban hành một kế hoạch triển khai chi tiết. Kế hoạch này bao gồm chính sách thuế, quy trình thuế, kế toán và nhiều vấn đề liên quan khác. Kế hoạch sẽ được phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện.

Mặc dù chưa có doanh nghiệp đăng ký chính thức, Thứ trưởng cũng cho biết đã có một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và đang trong quá trình trao đổi kỹ thuật để nắm bắt chính xác các yêu cầu, điều kiện cần thiết. Bộ Tài chính sẽ nỗ lực để sớm ban hành các quy định chi tiết liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có thể sớm chính thức đăng ký tham gia thị trường tài sản mã hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới./.

Kỳ vọng 'sức bật' tăng trưởng kinh tế mới từ thị trường tài sản mã hóa Việt Nam Sự bùng nổ của thị trường tài sản mã hoá được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính số của khu vực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.