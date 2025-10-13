Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại Mỹ áp thuế 100% với Trung Quốc

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên chiều 13/10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 25.889,48 điểm. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 3.889,50 điểm. Thị trường Tokyo nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Wellington và Mumbai cũng đồng loạt giảm mạnh.

Ngày 10/10, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và cảnh báo hủy bỏ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông cho rằng Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm - thành phần quan trọng trong các sản phẩm như điện thoại thông minh, xe điện và thiết bị quân sự. Các mức thuế bổ sung của Mỹ, cùng với biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số phần mềm quan trọng, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo chuyên gia Kai Wang thuộc Công ty nghiên cứu Morningstar, dù phản ứng của thị trường có thể tương tự như hồi tháng 4/2025, song mối nguy lần này nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn.

Ông nhận định hai bên dường như đang thể hiện lập trường trước cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 1/11, thời điểm thỏa thuận tạm ngừng áp thuế hết hiệu lực.

Ông cũng cho rằng việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đang làm suy giảm tâm lý người tiêu dùng trong nước, và Tổng thống Trump có thể sẽ không muốn gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc khi tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 13/10, chỉ số VN-Index tăng 17,57 điểm (1,01%), lên mức 1.765,12 điểm; chỉ số HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,63%), lên 275,35 điểm./.

