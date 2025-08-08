Chuyển tội danh đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố An Giang

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," xảy ra từ năm 2001 đến ngày 4/10/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên cũ và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước đây (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ) là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc cùng 15 cựu cán bộ khác cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 1,2,3 điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chuyển đổi tội danh đối với 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ) là Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc cùng 6 bị can khác, từ tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Kết luận điều tra bổ sung xác định kết quả ghi lời khai 13 người là cán bộ Văn phòng đăng ký đất chi nhánh Long Xuyên khai ông Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên cũ, đã ký 3 hồ sơ cấp đất không đúng đối tượng liên quan đến sai phạm của ông Võ Văn Trung (đã chết). Đồng thời, 7 cán bộ Ban Quản lý dự án thành phố Long Xuyên cũ thừa nhận khi ký hồ sơ giao đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không kiểm tra, đối chiếu danh sách.

Kết quả ghi lời khai 13 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khai do ông Võ Văn Trung nhờ đứng tên, ký giấy tờ nhưng không kiểm tra; 7 hộ dân nhận chuyển nhượng lần đầu khai giao dịch trực tiếp, đưa tiền mặt cho ông Trung.

Ngoài ra, 8 bị can, trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ là Đào Văn Ngọc và Nguyễn Bảo Sinh thừa nhận không kiểm tra trước khi ký hồ sơ, không đối chiếu hồ sơ gốc, dẫn đến sai phạm trong giao hồ sơ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định 8 bị can gồm Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Lê Phong, Nguyễn Thiện Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Việt Luân, Hồ Minh Phúc và Huỳnh Thị Thùy Trang không phạm tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự mà phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định 8 bị can trên không thuộc thành viên của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án sai phạm; các khu bồi thường, tái định cư đã kết thúc nên Nhà nước không có thu hồi đất; khi ký thủ tục 8 bị can không kiểm tra, đối chiếu lại phương án, danh sách các hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với các công chứng viên gồm: Hà Đức Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Dương Thanh Sang, Cao Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Tuyết Mai, Dương Bá Lộc, Huỳnh Chánh Huy, kết luận điều tra xác định có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Cẩm Hồng (vợ ông Trung) được xác định không có dấu hiệu tội “rửa tiền”, nên không tiếp tục điều tra xử lý.

Đối với 9 bị can khác trong vụ án gồm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thanh Vũ, Dương Chí Dũng, Huỳnh Nguyễn Phúc Hảo, Trương Toàn Thiện, Lý Thanh Tùng, Nguyễn Thị Diễm Kiều và Trần Thị Thanh Thúy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 360, Bộ Luật Hình sự./.

