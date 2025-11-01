Cơ hội để Hàn Quốc hiện thực hóa kế hoạch trở thành cường quốc AI hàng đầu

Tập đoàn Nvidia sẽ cung cấp tổng cộng 260.000 chip xử lý đồ họa (GPU) cho Chính phủ Hàn Quốc và 4 tập đoàn lớn bao gồm Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group, Naver Cloud, mở đường cho Hàn Quốc nhanh chóng trở thành quốc gia chủ chốt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc Hàn Quốc được ưu tiên nhận số lượng GPU lớn, trong bối cảnh mặt hàng này đang thiếu hụt trên toàn cầu, đồng thời tham gia vào hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI của Nvidia, được dự đoán sẽ đẩy nhanh tốc độ xây dựng AI có chủ quyền (Sovereign AI) của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, Tổng thống Lee Jae-myung cùng lãnh đạo của một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có cuộc gặp với CEO của Nvidia, ông Jensen Huang.

Tại cuộc họp báo trực tuyến sau đó, Nvidia đã công bố Sáng kiến AI phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng Hàn Quốc. Trọng tâm của sáng kiến là việc Hàn Quốc sẽ sử dụng gần 260.000 GPU Blackwell mới nhất của Nvidia để xây dựng cơ sở hạ tầng AI, từ đó thúc đẩy phát triển AI và chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp chủ chốt như ôtô, sản xuất, bán dẫn và viễn thông.

Nvidia đánh giá với cơ sở hạ tầng Blackwell mới, tổng số lượng GPU AI của Hàn Quốc sẽ tăng từ 65.000 lên hơn 300.000 chiếc. Điều này đặt nền móng cho Hàn Quốc trở thành một lãnh đạo AI đẳng cấp thế giới.

Bên cạnh đó, Nvidia cũng có kế hoạch hợp tác sâu rộng với các công ty Hàn Quốc trong các lĩnh vực như mạng di động thế hệ thứ 6 (6G), y tế và điện toán lượng tử.

Sự hợp tác lần này giữa Nvidia và Hàn Quốc được coi là có ý nghĩa vượt ra ngoài một “thỏa thuận phần cứng” đơn thuần và trở thành một liên minh nền tảng.

Chính phủ Hàn Quốc và 4 tập đoàn sẽ không chỉ sử dụng GPU mà còn tận dụng nhiều nền tảng khác nhau của Nvidia để xây dựng “nhà máy AI” (AI factory).

Các nhà phân tích cho rằng Nvidia chọn Hàn Quốc là cứ điểm cốt lõi để xây dựng cơ sở hạ tầng AI do quốc gia này sở hữu chuỗi giá trị vững chắc trong các ngành bán dẫn, sản xuất, viễn thông, game và startup AI, cùng với thị trường có khả năng chuyển đổi hạ tầng AI thành ứng dụng công nghiệp thực tế./.

Hàn Quốc đặt mục tiêu thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới Tổng thống Lee Jae Myung đã vạch ra các chiến lược để thúc đẩy ngành công nghiệp AI của Hàn Quốc bao gồm hiện thực hóa AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm.