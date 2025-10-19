Cơ hội mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam-Phần Lan

Hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2025), Phần Lan luôn đồng hành, sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng đó, hai bên phối hợp, chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU).

Hiện tại, Việt Nam và Phần Lan đang hợp tác trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ và tăng trưởng xanh mở ra động lực mới cho quan hệ song phương trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững phù hợp với tinh thần hợp tác, đổi mới mà hai quốc gia cùng hướng tới.

Đối tác hữu nghị lâu năm

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình, những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan phát triển rất tích cực; trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nhiều doanh nghiệp lớn của Phần Lan như Nokia, Vaisala, Valmet, KONE... đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo.

Hơn nữa, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc là một trong 4 nước khu vực châu Á là đối tác ưu tiên của Phần Lan trong chính sách thương mại và đầu tư.

Dẫn số liệu từ Hải quan Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết: Năm 2024, Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước có sự tăng trưởng. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 422,5 triệu USD, tăng 12,5%; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 204,6 triệu USD, tăng 4,5%, nhập khẩu từ Phần Lan về Việt Nam đạt 217,9 triệu USD, tăng 21,2%.

Riêng 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 253,04 triệu USD; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 110,4 triệu USD; nhập khẩu của Việt Nam đạt 142,6 triệu USD.

Theo số liệu thống kê, đến tháng 6 năm 2025, Phần Lan có 38 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 50,85 triệu USD, đứng thứ 60 trên tổng số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2025, Phần Lan có 1 dự án cấp mới vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 0,6 triệu USD.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi tiếp Ngài Pekka Voutilainen, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực phối hợp để xây dựng chương trình hợp tác. Đồng thời, đề xuất Phần Lan xem xét ký kết MoU về kinh tế, thương mại, năng lượng với Bộ Công Thương, chuẩn bị các nội dung phù hợp để hai bên ký kết trong chuyến thăm cấp cao thời gian tới. Bộ Công Thương kỳ vọng hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng giữa Việt Nam và Phần Lan sẽ được mở rộng, tận dụng thế mạnh của mỗi bên.

Đồng ý với đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ Pekka Voutilainen cho biết, Phần Lan được đánh giá là quốc gia có thế mạnh hàng đầu trong công nghệ đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, phát triển giải pháp năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, điện hạt nhân mô đun nhỏ, xử lý nước-chất thải.

Trong khi đó, Việt Nam có môi trường đầu tư thuận lợi và tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Phần Lan. Ngài Đại sứ cũng đề xuất một số nội dung hai bên có thể hợp tác và giới thiệu về các hoạt động mà phía Phần Lan đã triển khai tại Việt Nam trong thời gian qua.

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Tập đoàn Wärtsilä của Phần Lan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc triển khai công nghệ ICE tại các nhà máy điện của EVN. Đây là minh chứng cụ thể cho cam kết hợp tác bền vững của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Theo đó, đề nghị Phần Lan tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào thị trường năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, đóng góp thiết thực cho mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của hai quốc gia.

Tăng cường hợp tác

Mới đây, tại Hà Nội, đã diễn ra sự kiện "Hành trình trách nhiệm" nhằm kết nối nhà sản xuất cùng hệ thống phân phối chung tay hiện thực hóa các mục tiêu trong Thập kỷ hành động của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, sự phối hợp của Đại sứ quán Phần Lan với công ty Valio và đối tác DETECHbio hướng đến quan hệ hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững, thông qua cách tập trung vào tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người sẽ gia tăng thêm giá trị của sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Ông Đào Văn Tám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DETECHbio chia sẻ: Quan tâm đến trẻ nhỏ và góp phần vào việc tăng cường sức khỏe của các trẻ nhỏ và các bà mẹ trẻ vừa là trách nhiệm vừa là tình yêu của Công ty DETECHbio ngay từ ngày đầu thành lập. Trong suốt hành trình gần 20 năm, công ty đã hợp tác với các đối tác quốc tế để mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, uy tín, và việc hợp tác với Valio - tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Phần Lan là bước tiến quan trọng khi tiên phong áp dụng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

Tương tự, bà Judith Wang, Quản lý phát triển khách hàng mảng dinh dưỡng trẻ sơ sinh của Valio cho biết: Toàn bộ sữa sử dụng trong các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của Valio đều đến từ các trang trại của chính Valio tại Phần Lan. Hơn nữa, hợp tác giữa các bên không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm dinh dưỡng chất lượng đến tay người tiêu dùng, mà còn hướng đến những giá trị bền vững hơn - vì sức khỏe cộng đồng.

Đây cũng chính là sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong suốt gần hai thập kỷ phát triển vì sức khỏe cộng đồng, bằng tinh thần trách nhiệm và cam kết lâu dài vì một Việt Nam khỏe mạnh, vững vàng trong tương lai.

Tương tự, trong bối cảnh Phần Lan đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam nổi lên như một đối tác chiến lược đầy tiềm năng. Để hiện thực hóa cơ hội này, các sáng kiến kết nối lao động đang được triển khai mạnh mẽ.

Chương trình “Khám phá Phần Lan” (Discover Finland) vừa ra mắt vào giữa tháng 9/2025 được kỳ vọng sẽ giúp các chuyên gia Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Theo bà Lê Vân Anh, Giám đốc Nhân tài tại Work in Finland, về nhu cầu nhân lực, hiện quốc gia này cần nhiều nhóm lao động khác nhau. Đối tượng trọng tâm của các chương trình là các doanh nhân khởi nghiệp, chuyên gia lành nghề, chuyên gia cao cấp và nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Phần Lan cũng đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận lao động phổ thông để làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và nông trại.

Đặc biệt, việc lao động Việt Nam làm việc và học hỏi tại Phần Lan sẽ mở ra cơ hội kết nối kinh doanh và sau đó có thể đóng góp ngược trở lại cho Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hoặc chuyển giao kinh nghiệm. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, Phần Lan được đánh giá là một trong những hệ sinh thái năng động, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện từ kết nối thị trường, tư vấn pháp lý đến gọi vốn, tạo điều kiện cho các nhà sáng lập phát triển ý tưởng trong môi trường quốc tế.

Nhằm đẩy mạnh thương mại hai chiều Việt Nam-Phần Lan, theo Bộ Công Thương hai nước cần tích cực kết nối lại hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp; tham gia các triển lãm ngành hàng của nhau... để tăng cường kết nối thương mại hai chiều, hồi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu hai nước.

Việt Nam-Phần Lan tăng cường kết nối thương mại hai chiều, hồi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu hai nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ Công Thương đề nghị Phần Lan hỗ trợ kết nối với các nhà xuất nhập khẩu của Phần Lan thông tin về các chương trình triển lãm kết nối thương mại hai nước tổ chức bởi Bộ Công Thương, tiêu biểu như Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo) được tổ chức định kỳ hàng năm tại Trung tâm triển lãm SECC Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thông qua các buổi tiếp và làm việc với phía Phần Lan, Phần Lan bày tỏ quan tâm đầu tư và, tham gia phát triển thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam; trong đó, tiêu biểu là công nghệ pin, chuyển đổi rác thải thành năng lượng, điện khí linh hoạt ICE, đồng thời với đó là các công nghệ liên quan đến xử lý nước thải, nước sinh hoạt, công nghệ chế biến thực phẩm, sữa, chế biến gỗ công nghiệp.

Do đó, Việt Nam cần chủ động phổ biến thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước, tổ chức một số chương trình xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư giữa Phần Lan với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan Việt Nam quan tâm để thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ của Phần Lan cho Việt Nam, giúp thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng, công nghiệp tại Việt Nam./.

Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là biểu tượng cho kỷ nguyên hợp tác mới Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phần Lan từ ngày 20-22/10, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới, tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Phần Lan.