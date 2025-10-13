Co.opmart Cần Thơ đề nghị Sở Công Thương xử lý thông tin giả bôi nhọ siêu thị

Ngày 13/10, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Co.opmart Cần Thơ (siêu thị Co.opmart) cho biết đơn vị đã có văn bản chính thức gửi Sở Công Thương thành phố Cần Thơ để giải trình về hai nội dung khiếu nại liên quan đến siêu thị, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý hành vi phát tán thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 15/9/2025, Co.opmart Cần Thơ nhận được thông tin do Sở Công Thương chuyển đến về hai phản ánh của người tiêu dùng trên cổng thông tin dịch vụ công 1022.

Cụ thể, một tài khoản mang tên My Trinh, số điện thoại 093952xxxx, ngụ tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, đã khiếu nại rằng Co.opmart Cần Thơ "dùng số tổng đài 1900555568 để móc túi tiền của khách hàng."

Người này cho rằng mỗi lần gọi điện khiếu nại hoặc đặt hàng đều bị trừ phí rất cao, có lúc lên đến hơn 20.000 đồng, thậm chí 50.000 đồng mà chỉ nghe quảng cáo, không gặp được tổng đài viên. Người này đề nghị siêu thị phải lập một tổng đài miễn phí để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phản ánh thứ hai đến từ một tài khoản tên Phương, số điện thoại 098586xxxx, ngụ tại phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Người này tố cáo siêu thị quảng cáo trong cẩm nang mua sắm (kỳ từ 28/8/2025-17/9/2025) sản phẩm sữa tắm Hazeline chai 1kg giá 84.900 đồng có tặng kèm quà khuyến mãi, nhưng khi đến mua thì nhân viên lại thông báo chỉ giảm giá chứ không có quà tặng. Người này cho rằng siêu thị đã không áp dụng đúng chương trình khuyến mãi đã in trong cẩm nang, đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và xác minh, phía Co.opmart Cần Thơ khẳng định cả hai nội dung khiếu nại trên đều không đúng sự thật và có dấu hiệu giả mạo thông tin.

Đối với trường hợp khiếu nại về tổng đài, bộ phận chăm sóc khách hàng đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của số điện thoại 093952xxxx trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến 15/9/2025 và xác định không có bất kỳ cuộc gọi nào được thực hiện đến tổng đài từ số máy này.

Khi nhân viên siêu thị liên hệ trực tiếp, chủ nhân số điện thoại khẳng định không hề gọi điện hay có bất kỳ khiếu nại nào về Co.opmart.

Về khiếu nại chương trình khuyến mãi sữa tắm Hazeline, Co.opmart Cần Thơ giải trình rằng do hàng khuyến mãi đi kèm về trễ so với dự kiến. Ban đầu, siêu thị chỉ thông tin giảm giá sản phẩm để đảm bảo quyền lợi cho khách.

Đến ngày 10/9, khi quà tặng đã về đủ, siêu thị mới cập nhật đầy đủ thông tin chương trình. Đáng chú ý, khi liên hệ với số điện thoại 098586xxxx do người khiếu nại cung cấp, người nghe máy cho biết không mua sản phẩm này và cũng không gửi bất kỳ phản ánh nào, đồng thời tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền.

Kiểm tra lịch sử mua hàng của khách hàng này tại Co.opmart Cần Thơ cho thấy trong tháng 8 có hai hóa đơn nhưng không có hóa đơn nào mua sản phẩm sữa tắm Hazeline.

Trong văn bản gửi Sở Công Thương, bà La Ngọc Trương, Giám đốc Co.opmart Cần Thơ cho rằng các nội dung phản ánh đều không đúng, người khiếu nại đã giả mạo thông tin người tiêu dùng khác để gửi lên cổng 1022 nhằm mục đích quấy rối, bôi nhọ danh dự của siêu thị.

Do đó, Co.opmart Cần Thơ đã đề nghị Sở Công Thương ghi nhận sự việc, đồng thời hỗ trợ làm rõ nguồn gốc phát sinh các thông tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi, uy tín của doanh nghiệp, tránh gây phiền hà cho các khách hàng chân chính khác của hệ thống./.

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng.