Đà Nẵng huy động nhiều lực lượng ứng phó ngập úng do mưa lớn

Trước tình hình mưa to, kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1, ngày 12/6, thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng, triển khai các biện pháp để ứng phó ngập úng do mưa lớn.

Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, để phòng chống ngập, công ty đã huy động lực lượng nhân viên tổ chức khơi thông, dọn dẹp cỏ rác toàn bộ cửa thu, mương thu nước thuộc phạm vi quản lý; tháo dỡ kịp thời các tấm che ngăn mùi do người dân tự ý thực hiện.

Đồng thời bố trí nhân lực kịp thời xử lý tại những vị trí xung yếu về thoát nước, có nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị như khu vực đường Hải Hồ; Núi Thành; Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Ông Ích Khiêm; Hà Huy Tập; đường Nguyễn Trác...

Đối với các trạm bơm chống ngập (Thuận Phước, Trương Chí Cương, K20, Đảo Xanh, Ông Ích Khiêm, Yên Khê 2) công ty tổ chức kiểm tra nguồn điện và các vấn đề liên quan để bảo đảm trạm bơm hoạt động ổn định; chuẩn bị sẵn sàng các máy bơm công suất lớn để kịp thời xử lý ngập úng tại các khu vực dân cư có địa hình thấp trũng, các vị trí ngập cục bộ do thoát nước chậm...

Đại diện Công ty Môi trường và Đô thị Đà Nẵng cho hay để đảm bảo được công tác vệ sinh môi trường và tăng cường khả năng thoát nước trong mưa lớn, trong sáng nay công ty đã đồng loạt ra quân vệ sinh đường phố, rác đọng tại các cửa thu, hố ga, hàm ếch.

Bên cạnh đó, do mưa lớn, rác trên nguồn về nhiều và tấp vào các bãi biển, công ty cũng đang ra quân để tăng cường thực hiện.

Để công tác phòng chống ngập, úng các tuyến đường cũng được các địa phương triển khai kịp thời, đêm 11/6, rạng sáng 12/6, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã cử lực lượng túc trực, tổ chức khơi thông, xử lý cống thoát nước tại các tuyến đường dễ bị ngập úng của phường.

Bà Trương Thị Hương Thu, Phó Chủ tịch phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết hiện nhiều đơn vị, lực lượng được huy động để theo dõi, túc trực ở những khu vực dễ xảy ra sạt lở, khu vực ngập sâu nhằm cảnh báo cho người dân tránh đi vào nơi nguy hiểm.../.

