Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm sau phản ánh của TTXVN

Ngày 12/8, tại họp báo định kỳ tháng 7 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có phản hồi liên quan đến thông tin về các công trình giao thông trọng điểm chậm tiến độ, vướng mặt bằng kéo dài mà TTXVN đã phản ánh trước đó.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những vấn đề tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A - chủ đầu tư), cho biết dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (Dự án đường tránh Đông), đến nay khối lượng thực hiện hơn 84%.

Hiện Bộ Xây dựng đã gia hạn thời gian thực hiện và hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2025. Riêng giải phóng mặt bằng, hiện đã đạt trên 99%, còn lại 113m đoạn đầu tuyến. Đây chính là “nút thắt” khiến dự án bị chậm tiến độ kéo dài trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Tài Minh cho biết thêm phần mặt bằng 113m còn lại của dự án đến nay đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng được 33/38 hộ; trong đó, 28/33 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công.

Chủ đầu tư, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 8/2025 và thi công hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025.

Sau phản ánh của TTXVN, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án và thực hiện các biện pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái, đối với Dự án Đường tránh Đông, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng 113m còn lại, phương án cuối cùng là cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thi công dự án.

Đề nghị các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân công, máy móc tập trung thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng thời gian Bộ Xây dựng đã gia hạn.

Liên quan đến phản ánh công trình trọng điểm quốc gia-Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột liên tục chậm tiến độ so với cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2025. Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện nay dự án chậm gần 28% so với tiến độ cam kết trước ngày 30/8/2025. Do đó, mục tiêu đến ngày 30/8/2025 hoàn thành dự án là không đạt, đúng như nội dung báo chí đã phản ánh.

Theo ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A - chủ đầu tư), có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ dự án như vấn đề thiếu vật liệu, giải phóng mặt bằng, thời tiết bất lợi…

Trong thời gian tới, Ban A sẽ chốt khối lượng thi công chậm trước ngày 30/8 để tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Chủ đầu tư sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bù đắp khối lượng bị chậm trước đó và cố gắng hoàn thành dự án trước 31/12/2025 theo mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ phát động trong đợt cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái cho rằng, đối với Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, ngoài những nguyên nhân chủ đầu tư đã nêu thì việc chậm tiến độ còn do các nhà thầu phụ năng lực yếu, không hoàn thành khối lượng thi công theo tiến độ.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu chính thu hồi khối lượng của các nhà thầu phụ không đủ năng lực, thi công chậm.

Đồng thời giải quyết các vấn đề còn lại liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù và thực hiện tái định cư dự án và đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2025./.

