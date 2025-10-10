Đắk Lắk phát động đợt cao điểm “Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cấp xã”

Ngày 10/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2025 nhằm tổng kết, biểu dương thành tựu trong chuyển đổi số và khơi dậy quyết tâm, tinh thần đổi mới để hiện thực hóa mục tiêu “Công nghệ số kiến tạo tương lai.”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo phát động đợt cao điểm “Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cấp xã” trên địa bàn tỉnh, đặt mục tiêu hoàn thành 94 tiêu chí của Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 19/12/2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xem chuyển đổi số là cơ hội lớn để Đắk Lắk bắt kịp, tiến cùng và có thể bứt phá, ứng dụng khoa học - công nghệ vào mọi mặt đời sống xã hội, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh, để đạt được 94 tiêu chí, các cấp, ngành, xã, phường cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, đưa Dự án hạ tầng chuyển đổi số vào vận hành trong năm 2025, bảo đảm kết nối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao năng lực và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% xã, phường có mô hình cộng đồng số hoạt động hiệu quả.

Tỉnh chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng môi trường số minh bạch, an toàn, tin cậy; phát huy vai trò của doanh nghiệp viễn thông và các tổ công nghệ số cộng đồng.

Các tổ công nghệ số cộng đồng phải là lực lượng xung kích, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1/7/2025, khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, tỉnh đã ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, vận hành mô hình chính quyền hai cấp; 100% thôn, buôn có kết nối băng rộng, 99,9% dân số được phủ sóng 4G, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 26%.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt hơn 35% tổng hồ sơ thủ tục hành chính; hơn 300.000 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó trên 75% thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính của Đắk Lắk đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025./.

