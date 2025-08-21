Đảng bộ Bộ Tài chính: Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, phát triển cùng đất nước

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính nói riêng và kinh tế-xã hội đất nước nói chung.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện trọng đại và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tài chính, Đại hội tổng kết những thành tựu đạt được đồng thời định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới với phương châm hành động: “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”.

Nhiệm kỳ đặc biệt

Nhấn mạnh tầm vóc của Đại hội lần thứ I, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua (2020-2025) chứng kiến nhiều biến động phức tạp từ đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, thiên tai đến cạnh tranh công nghệ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Bộ Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, bộ máy đã thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cơ cấu tổ chức hiện gồm 34 đơn vị, trong đó 7 đơn vị chuyển từ tổng cục thành cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%. Thể chế và quản lý kinh tế vĩ mô với việc khẩn trương ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành trên 670 văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính cũng tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế. Xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả. Về quản lý ngành dọc và cải cách hành chính, thực hiện tốt chức năng quản lý các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thống kê và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xây dựng nhiều giải pháp cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã khái quát những đóng góp của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ qua bằng mười từ, gói gọn trong năm thành tố cốt lõi: “Tiên phong-Đổi mới-Trí tuệ-Bản lĩnh.”

Phó Thủ tướng cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Bộ, bao gồm việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, triển khai hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, đối với một cơ quan có quy mô, vai trò quan trọng như Bộ Tài chính với nhiều ngành lớn như Bảo hiểm Xã hội, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ, Thống kê…

Điểm nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế được triển khai chủ động, toàn diện, có sự đổi mới về tư duy, đột phá trong xây dựng pháp luật, góp phần củng cố môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Công tác tham mưu chiến lược đã phát huy tinh thần tư duy mới, tầm nhìn mới, Đảng ủy Bộ tích cực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng chưa có tiền lệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận ngành Tài chính đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả, như phân bổ 100% vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Vietnam+)

Trên cơ sở đó, ngành Tài chính đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả, như phân bổ 100% vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Công tác quản lý nợ công được thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, an toàn; Tham mưu và chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, tiên phong tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, các cấp ủy Đảng trong ngành Tài chính cũng đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bám sát vào các nhiệm vụ của chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Đề án 06 của Chính phủ, đưa Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và thực hiện chuyển đổi số.

Khắc phục tồn tại để đạt mục tiêu tăng trưởng

Bên cạnh những điểm sáng, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ: "Tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước so với GDP, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách Nhà nước chưa đạt so với kỳ vọng. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính mới ở bước đầu, chưa phát huy hiệu quả cao.

Đặc biệt, tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số các đề án, báo cáo ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy có thời điểm chưa kịp thời và hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số tổ chức đảng trong một số trường hợp chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm."

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng nhất trí và nhấn mạnh yêu cầu ngành Tài chính đi sâu phân tích và làm rõ nguyên nhân, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và đề ra những biện pháp phù hợp, nhằm phát huy những ưu điểm và quyết tâm sửa chữa nhanh chóng, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, củng cố và tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ.

Với tầm nhìn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước), Đảng bộ Bộ Tài chính đặt ra nhiều mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm trở lên, GDP bình quân/người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 55%. Về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bội chi ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 5% GDP; Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%, lạm phát bình quân khoảng 4,0-4,5%/năm.

Đối với công tác huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP; Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia sẽ phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Với tầm nhìn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước), Đảng bộ Bộ Tài chính đã đặt ra nhiều mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, vốn FDI đăng ký giai đoạn 2026-2030 khoảng 200-300 tỷ USD và Bảo hiểm xã hội phấn đấu đến năm 2030, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội, 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, Bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Ngoài ra, các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng đạt 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phấn đấu hàng năm, Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên./.

Đại hội xác định 6 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030: - Đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách tài chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển. - Nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính và hiệu quả đầu tư công. - Phát triển kinh tế tư nhân-một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế Quốc gia. - Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. - Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê phục vụ phát triển nhanh, bền vững. - Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; thu hút và trọng dụng nhân tài.