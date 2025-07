Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội đổi mới toàn diện các mặt công tác

Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đến dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự còn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô... cùng 299 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu cho hơn 9.000 đảng viên của Đảng bộ Công an thành phố.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đột phá-Phát triển,” Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 đồng chí. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội khóa XXIX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong thành tích, kết quả chung của Thủ đô Hà Nội, của lực lượng Công an nhân dân, có đóng góp quan trọng của Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội. Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội đã khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Về phương hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX Đảng bộ Công an thành phố làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an.

Bí thư Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước đó, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ 1/7/2025; đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, thể hiện quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” khẳng định bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô.

Đại hội thống nhất thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm “đột phá,” trong đó trước tiên là đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là những vấn đề mới, khó, phi truyền thống; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy Công an 3 cấp, gắn với chế độ chịu trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước, các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các mặt công tác Công an, nhất là liên quan đến Công an cấp xã ngay từ đầu nhiệm kỳ...

Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội là dấu ấn quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới, sáng tạo của lực lượng Công an Thủ đô.

Thành công của Đại hội là kết tinh của ý chí thống nhất, sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”./.

